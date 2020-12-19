Yalnız yaşayan adam, evinde gözleri oyuk halde bulundu
İzmir'in Konak ilçesinde İbrahim Gürültülüoğulları, yalnız yaşadığı evde gözleri oyuk halde ölü bulundu.
Olay, Çimentepe Mahallesi 599 sokakta bulunan tek katlı müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre, yalnız yaşayan İbrahim Gürültülüoğulları’ndan bir süre haber alamayan komşuları, durumdan şüphelenerek, yaşlı adamın bir yakınına haber verdi.
Bunun üzerine, Gürültülüoğulları’nın evine gelen yakını, talihsiz adamı hareketsiz halde yatarken buldu.
Gürültülüoğulları’nın gözlerinin oyuk olduğunu gören yakını, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşlı adamın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ölümün şüpheli bulunması üzerine çağrılan olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaptı.
Öte yandan gözleri oyuk olarak bulunan talihsiz adamın, yapılan ilk incelemede yaklaşık bir hafta önce yaşamı yitirdiği, fareler tarafından da gözlerinin oyulmuş olabileceği belirtildi.
Gürültülüoğulları’nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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