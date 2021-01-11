Yalova AKP İl Başkanlığı binasına saldırı

Yalova’da kimliği belirsiz bir kişi, AKP İl Başkanlığı binasına saldırarak, çekiçle tabela ve camları kırdı.

DHA
11 Ocak 2021 Pazartesi, 12:17
Yalova AKP İl Başkanlığı binasına saldırı
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Yalova’da Rüstem Paşa Mahallesi Çeşme Sokak’da bulunan  AKP İl Başkalığı binasına kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırı düzenlendi.

Saat 11.00 sıralarında parti binasına gelen şüpheli, elindeki çekiçle tabela ve camlara vurarak, zarar verdi. Şüpheli, daha sonra koşarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.




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