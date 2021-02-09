Yandaş yazardan Meral Akşener'e çirkin hakaret
Yandaş gazeteci Hakkı Özal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef alarak, "Geri zekalı" şeklinde hakaret etti.
İYİ Partili Akşener düzenlediği basın toplantısında Anadolu Ajansı'nın, "Japonya'da esnaf Covid-19 önlemleri nedeniyle kan ağlıyor" şeklindeki haberini eleştirdi. Akşener konuşmasında, "Yakında sayın Erdoğan kürsüye çıkıp çilekeş Japonya için yardım kampanyası başlatıp, IBAN isterse şaşırmayın" dedi.
Milliyet gazetesi yazarı da olan Hakkı Özal, Akşener'in bu sözlerine hakaret ederek yanıt verdi. Öcal, İYİ Parti Genel Başkanı Akşner'i hedef alarak, "IBAN istenmez, verilir, geri zekalı" sözlerini sarfetti.
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