Yandaş yazardan Meral Akşener'e çirkin hakaret

09 Şubat 2021 Salı, 11:28

İYİ Partili Akşener düzenlediği basın toplantısında Anadolu Ajansı'nın, "Japonya'da esnaf Covid-19 önlemleri nedeniyle kan ağlıyor" şeklindeki haberini eleştirdi. Akşener konuşmasında, "Yakında sayın Erdoğan kürsüye çıkıp çilekeş Japonya için yardım kampanyası başlatıp, IBAN isterse şaşırmayın" dedi.

Milliyet gazetesi yazarı da olan Hakkı Özal, Akşener'in bu sözlerine hakaret ederek yanıt verdi. Öcal, İYİ Parti Genel Başkanı Akşner'i hedef alarak, "IBAN istenmez, verilir, geri zekalı" sözlerini sarfetti.