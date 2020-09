Yapay zeka destekli robot, profesyonel curling oyuncularını yendi

26 Eylül 2020 Cumartesi, 15:36

Alman ve Güney Korelilerin ortak araştırma ekibinin geliştirdiği robot Curly, taşları buz boyunca kaydırmanın ve hedefe ulaşmanın en iyi yolunu öğrenmek için derin pekiştirmeli öğrenmeyi kullandı.

En üst klasmandaki rakipleri karşısındaki maçta robot, 4 oyundan üçünü kazandı.

Makalede araştırmacılar, "Bu sonuçlar, fiziğe dayanan simülatörlerle gerçek dünya arasındaki farkın azaltılabileceği anlamına geliyor" diye yazdı.

Curly hem hedeflenen bölgeyi değerlendirmek hem de taşı buraya doğru kaydırmak için iki robottan ("Fırlatan Curly" ve "Kaptan Curly") faydalanıyor.

(Kore Üniversitesi)

Maçın profesyonel müsabakalardan tek farkı, taş kayarken hızını ve yörüngesini etkilemek için önündeki buzu fırçalayan oyuncuların, yani süpürücülerin, olmamasıydı.

Kore Üniversitesi ve Berlin Teknoloji Enstitüsü'nden araştırmacılar, taşların ve buzun fiziksel özelliklerini taklit eden bir bilgisayar oyunuyla robotların yapay zekasını eğitti.

Curly gerçek hayattaki her oyundan önce arenadaki yüzeyin mevcut koşullarını değerlendirmek için bir taş attı.

Araştırmacılar şu ifadeleri kullandı:

"Curlingde çevreye dair özellikler her an değişir ve her atış maçın sonucunu etkiler. Dahası, oyunun zamanlama kuralları nedeniyle curling maçı esnasında yeniden öğrenmek için zaman yok.

Bizim tasarladığımız uyum sistemi, curlingin kaçınılmaz bir parçası olan belirsizlikleri ve değişkenlikleri telafi etmeyi öğrenen zamansal özellikleri kullanarak standart derin pekiştirmeli öğrenmenin ötesine geçiyor."

Araştırma Science Robotics isimli akademik dergide çarşamba günü yayımlandı.

Kaynak: Independent Türkçe