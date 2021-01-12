Yapı Kredi bomontiada 'World Akustik' sahnesi Sufle grubunu ağırlıyor

Yapı Kredi bomontiada’nın her cuma Instagram hesabından canlı yayımladığı "Dünya Kadar Müzik" kapsamında "World Akustik" serisi, 15 Ocak akşamı saat 21.00’da Sufle grubu ile devam ediyor.

cumhuriyet.com.tr
12 Ocak 2021 Salı, 10:42
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İlk stüdyo albümleri olan Geri Geri Maraton Koştum ile World Akustik'te yer alacak Sufle grubu, ilk olarak adını Duman grubunun kült şarkısı "Köprüaltı" cover’ı ile sosyal medyada duyurdu. Grup ilk EP'si Pus'u 2017 yılında çıkardıktan sonra, 2018 yılında "Kayboldum" isimli çalışmasını yayımladı. 

Konserler, yayın sonrasında puhutv üzerinden de izlenebiliyor.


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