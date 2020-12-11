“Yargı kararlarını dinlemeyen 5’li çete ülkemizi, doğamızı, emeğimizi sömürüyor"
Elazığ’daki Peri Suyu Vadisinde yapılan barajda Dağ Keçilerinin boğulmalarına tepki gösteren CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, “Dağ keçileri ya av turizmi adı altında katlediliyor ya da baraj sularında boğularak yaşamını yitiriyor. Doğaya, yaban hayatına bir huzur verin artık” dedi.
CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Elazığ’daki Peri Suyu Vadisinde yapılan barajda dağ keçilerinin boğulmalarına tepki gösterdi.
Boğulma vakalarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Öztunç, “Yıllar önce bu baraj Peri Vadisini bitirir, vadideki canlı yaşamını yok eder diyen yurttaşlar şirketin silahlı güvenlik görevlilerinin şiddetine uğradı, tutuklandı. Bugün Dağ Keçileri boğularak yaşamını yitiriyor. Mahkemeler tarafından defalarca iptal edilen proje silah zoruyla yapıldı. Dağ keçilerinin barajda boğuluyor olması, bu barajın hiç araştırılmadan yanlış yerde yapıldığının kanıtıdır. ÇED raporları incelenmeden onaylanıyor. Taahhüdünü yerine getirmeyen şirkete hiçbir şey yapılmıyor” dedi.
SORUMLULARI YARGILANSIN
Öztunç, “Yargı kararlarını dinlemeyen 5’li Çete ülkemizi, doğamızı, emeğimizi sömürüyor. Yargı kararlarını hiçe sayarak bu barajı kuran şirket ile kurulmasına göz yuman kamu görevlileri, AKP iktidarı bu dağ keçilerinin ölümünün ortak sorumlularıdır. Bir an önce sorumlular hakkında soruşturma açılmalıdır” yorumunda bulundu.
HAYVANLARA HAKLARINI TESLİM EDELİM
Geçtiğimiz günlerde TBMM Başkanı Şentop’a Hayvan Hakları Yasası’nı yürürlüğe geçirmek için girişimde bulunması çağrısında bulunduğunu hatırlatan Öztunç, “Hayvan dostlarımızın bizler gibi doğuştan sahip olduğu haklar var ve şu an biz insanlar tarafından bu haklar gaspediliyor. Tekrar ediyorum; Hayvanlar katlediliyor, işkence ve kötü muameleye uğruyor, cinsel saldırılara maruz kalıyor, turizm adı altında yaban hayatı yok ediliyor. Bunun vebal her geçen gün daha da artıyor. Sayın Şentop lütfen çağrılarımızı duyun ve bu elinizi taşın altına koyup devreye girin ve bu kanunu uzlaşı ile yürürlüğe geçirelim“ dedi.
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