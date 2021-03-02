Yargıtay HDP'yi kapatma talepleri sonrası harekete geçti, parti hakkında inceleme başlatıldı

02 Mart 2021 Salı, 17:18

Cumhur İttifakı’nın HDP’nin kapatılması yönünde yaptığı çağrılar ve HDP’lilerle ilgili fezlekeler gündemdeki yerini korurken, Yargıtay da HDP hakkında adım attı.

Yargıtay, HDP hakkında inceleme başlattığını duyurdu. HDP hakkında inceleme başlatan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Bürosu, inceleme kapsamında 108 sanıklı 'Kobani' iddianamesi ve HDP’li milletvekilleri hakkında hazırlanan fezlekelerin örneğini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan istedi.

Başsavcılıkça yapılacak inceleme sonucu, HDP’nin “örgüt eylemlerinin odağı” olduğu tespit edilirse, parti hakkında kapatma davası açılması da gündeme gelebilecek.