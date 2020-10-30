Yarın Cumhuriyet Cumartesi günü

30 Ekim 2020 Cuma, 12:14

Leyla Alaton, Nena Bekler, Şebnem Burcuoğlu, Nebahat Çehre, Rafet İnce, Günseli Kato, Ebru Koralı, Salih Sevinç, Ece Sükan, Arda Türkmen, Aydan Üstkanat ve Mehmet Yaşin seçti…Türkiye’nin en güzel kahvaltı mekanları Cumhuriyet Cumartesi’nde…

Cansel Elçin, yeni başlayacak dizisi Sol Yanım’ı ve evliliğini anlattı.

Yediklerimizle baş ağrısı arasında bir paralellik var.

Taylan Kümeli yazdı…

Psikolog profesör Üstün Dökmen ile hayat üzerine söyleştik: Anneme bağımlıydım…

Seyahat, İş’te Kadın, Bu Senin Hakkın, astroloji, stil ve daha fazlası…

Cumhuriyet Cumartesi’nde…



