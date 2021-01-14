Yarın Cumhuriyet Cumartesi günü

14 Ocak 2021 Perşembe, 21:44

Çağan Irmak’ın yönettiği Yeşilçam dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Altan Erkekli, Cumhuriyet Cumartesi’ye konuştu: Herkes kendine yetebilmeli, kendini ayakta tutabilmeli…

1300 pet şişe kullandı, 30 parçalık couture koleksiyonu hazırladı. Tasarımcı Neslişah Yılmaz, yerine göre giyinmenin ipuçlarını verdi.

Kayak işinin erbabı Sarıkamış’ın toz karını başka türlü sever. Fatih Türkmenoğlu’ndan Kars gezi notları

Kim Kardashian ve familyasının kurgulanmış hayatını gözümüze sokan 14 yıllık program nihayet bitiyor… Görgüsüzlüğün finalini Elif Aktuğ yazdı…

Alper Hasanoğlu’ndan Büyümeyen Erkekler…

Taylan Kümeli evde kilo vermenin 10 yolunu yazdı…

George Clooney, dünyanın bu sona nasıl hazırlandığı üzerine düşünmemizi istiyor.

Oyuncu Bâlâ Atabek’ten modern kent hikayeleri…

Astroloji, teknoloji, bu senin hakkın, İş’te Mola ve daha fazlası için Cumhuriyet Cumartesi okuyun…







