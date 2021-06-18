Yarın günlerden Cumhuriyet Cumartesi
Tam kısıtlama uygulamasının kaldırıldığı Cumartesi günü, gazeteniz Cumhuriyet'e ve Cumartesi ekine ulaşabileceksiniz. Cumhuriyet Cumartesi, her cumartesi olduğu gibi yarın da gazeteniz Cumhuriyet'le birlikte bayilerde. "Her gün bir ekmek, bir Cumhuriyet..."
Cumhuriyet Cumartesi'nde bu hafta:
Mehmet Aslantuğ Cumhuriyet Cumartesi'ye konuştu... "Yargıyı düşünüyorum, gözlerimi kapatmadan...."
New York Times bestseller listesinde uzun zaman yerini koruyan Amor Towles, 'Nezaket Kuralları'nı Ebru Dedeoğlu'ya anlattı: Gerçekte nezaket en rafine haliyle ayrıcalığın tuzağıydı.
Elif Aktuğ, 'Cam Tavanlar'ı izledi ve yazdı: Bir de burun buruna konuşmasalar...
'Beslenme dünyası yanlış bilgilerle dolu' diyen Taylan Kümeli, doğru ları yazmaya devam ediyor...
Teknoloji, psikoloji, moda, astroloji, Bu senin Hakkın, İş'te Mola, sinema, tiyatro, haftalık ajanda, gezi ve daha fazlası için Cumhuriyet Cumartesi okuyun..
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