Yarın günlerden Cumhuriyet Cumartesi

18 Haziran 2021 Cuma, 10:20

Cumhuriyet Cumartesi'nde bu hafta:

Mehmet Aslantuğ Cumhuriyet Cumartesi'ye konuştu... "Yargıyı düşünüyorum, gözlerimi kapatmadan...."

New York Times bestseller listesinde uzun zaman yerini koruyan Amor Towles, 'Nezaket Kuralları'nı Ebru Dedeoğlu'ya anlattı: Gerçekte nezaket en rafine haliyle ayrıcalığın tuzağıydı.

Elif Aktuğ, 'Cam Tavanlar'ı izledi ve yazdı: Bir de burun buruna konuşmasalar...

'Beslenme dünyası yanlış bilgilerle dolu' diyen Taylan Kümeli, doğru ları yazmaya devam ediyor...

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