Yasağa uymayan 2 kişiye 17 bin TL ceza
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kaçarken yakalanan motosikletin sürücüsü ve arkadaşına 17 Bin 360 TL cezai işlem uygulandı.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Sinanbey Mahallesi Murat Caddesi üzerinde seyir halinde olan motosikletin sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Kaçmaya çalışan kişiler, kısa sürede yakalandı.
Yapılan kimlik kontrolü ve motosiklet üzerinde yapılan inceleme sonucunda sürücü İbrahim K.(18)' ya ehliyetsiz araç kullanmak, sokağa çıkma yasağına uymama ve 20 yaş altı kısıtlamasına uymama nedeniyle 11 bin TL, yanındaki arkadaşı Anas İ.'ye(16) 6 bin 360 TL para cezası uygulandı.
Sigortası olmayan motosiklet, çekici yardımıyla otoparka çekildi.
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