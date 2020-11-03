Yaşamını yitiren asker Mustafa Araz’ın aile avukatı MSB’ye başvurdu: Şüpheli ölüme aylık talebi

03 Kasım 2020 Salı, 02:00

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde askerlik yapan 23 yaşındaki Mustafa Araz’ın şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmesine ilişkin Araz ailesinin avukatı Milli Savunma Bakanlığı’na başvurarak askeriye içerisinde etkin bir soruşturma yürütülmesini ve acılı aileye 620 bin TL manevi, 370 bin TL ise maddi tazminat ödenmesini talep etti. Ayrıca dilekçede acılı aileye ölüm aylığı bağlanılması istedi.

Babaeski’deki 1’inci Zırhlı Tugay Komutanlığı Hava Savunma Füze Komutanlığı’nda askerlik yapan Mustafa Araz, 12 Mayıs günü yaşamını yitirdi. Askeri yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Araz’ın 11 Mayıs günü rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldığı, hastaneye gittikten sonra kendisinden haber alınamadığı ve bir gün sonra ise metruk bir AVM binasında intihar ettiği kaydedildi. Sapasağlam askere gönderdikleri çocuklarının cenazesini teslim alan ailesi, çocuklarının vücudunun değişik bölgelerinde darp izleri olduğunu fark etti. Bu izler üzerine çocuklarının işkence edilerek öldürüldüğü şüphesine kapılan aile, Babaeski Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

‘MUSTAFA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜR’

Dört aydır devam eden soruşturmada herhangi bir yol katedilmezken Araz ailesinin avukatı Milli Savunma Bakanlığı’na başvurdu. Başvuru dilekçesinde Mustafa Araz’ın ailesinin asker ocağına çocuklarını güvenerek gönderdiği ancak çocuklarının yaşamını yitirmesinin ardından yıkıldıkları anlatıldı. Askeriyeye emanet edilen Mustafa Araz’ın yalnız başına hastane bahçesinde bırakılması ve sonrasında kendisine ulaşılamaması iddiasının askeriyedeki disiplinsizliği ortaya koyduğunun belirtildiği dilekçede özetle şu ifadeler yer aldı: “Yaşamını yitiren Araz’ın ailesi çocuklarını vücudunda, bileklerinde izler, vücudunda morluklar, çenesinde yarık varken görmüş ve yerle bir olmuştur. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir. Müvekkilin cesedinin bulunduğu nokta ve vücudundaki izler göz önünde bulundurulduğunda olayın intihar olmadığı açıktır. Mustafa Araz öldürülmüştür. Bu husus soruşturmanın sonunda netliğe kavuşacaktır. Ancak gerek öldürülmüş, gerekse intihar etmiş olsun bu ölümde idarenin ciddi anlamda ihmali bulunmaktadır. Devlete emanet edilmiş, zorunlu askerlik yapan bir askeri korumak idarenin sorumluluğudur.” Dilekçede Milli Savunma Bakanlığı’nın Mustafa Araz’ın yakınları için 620 bin manevi, 370 bin ise maddi tazminat ödemesi talep edildi.