Yeni Arınma’da kurallar yok !

ABD’inde yasa dışı göç iyice artmaktadır, Meksika’dan sığınmacılar dalga dalga Amerika’ya kaçmaktadırlar. Kartellerin şiddetinden ötürü Meksikalılar Amerikan Rüyası’nın peşindedirler. Ülke, ekonomik, ırksal, dinsel olarak bölünmüştür, Yeni Kurucu Babalar bölünmüş ulusa yardım etmek için Arınma’yı yeniden başlatırlar.

Arınma’dan bir gün önce, Teksas’taki Los Feliz Vadisi’nde bulunan varsıl Tucker çiftliğinde patron Caleb Tucker (Will Patton) yanında çalışanlara arınma günü güvende olmaları için para dağıtır. Kartel dehşetinden Teksas’a kaçan Juan (Tenoch Huerta) Tucker’ların çiftliğinde, karısı Adela (Ana de la Reguera) mezbahada çalışmaktadır. Oniki saat sürecek arınma için herkes önlemini almaya başlar. Amerikan hükümeti tarafından onaylanan bu gecede cinayet, yağma, tecavüz, hırsızlık, her türlü suç serbesttir.

Sabah yedide sirenler çalınca herkes arınma bitti diye dışarı çıkar. Amerika yeniden Amerika olacak, bizler gerçek Amerikalıyız, bu toprakları özgür ve temiz tutmak bizim işimiz, artık yabancılara hoşgörülü davranmayacağız, onları bulup dezenfekte edeceğiz, bu arınma hiç bitmeyecek sonsuza dek sürecek diyen ırkçı beyaz Amerikalılar sokaklara dökülürler, siyahileri ve Meksikalıları avlamaya başlarlar.

Gerçek (!) Amerikalılar tarafından esir alınan Dylan (Josh Lucas), Harper (Leven Rambin) ve Dylan’ın hamile karısı Emma’yı (Cassidy Freeman) Juan ve TT (Alejandro Edda) kurtarırlar. Ülkenin her yerinde şiddet, cinayetler gitgide artmaktadır. Sıkı yönetim ilan edilir. Sığınılacak güvenli bir yer yoktur. ABD’inde eski düzen kurulana dek Meksika ve Kanada sınırlarını açıp Amerika’dan silahsız gelen herkesi kabul edip barınak vereceğini açıklar.

Bu kez arınma gece değil gündüz de devam eder. Görüntüler daha sinematografik, geniş planlar daha fazladır, belgesele yakın atmosfer daha gerçekçidir. Arınmacıların maskeleri, giysileri değişmiştir, tavşan, kovboy, işçi kılığındaki arınmacılar kanlı eylemlerini sürdürürler.

Vizyoner senarist ve yapımcı James DeMonaco, seçim öncesinde senaryosunu yazdı ve film çekildi. Arınma Gecesi: Sonsuza Dek , Days of Grace’in Mars’ın, Snowpiercer’ın Meksikalı yönetmeni Everardo Gout’a teslim edildi. Bu onun ilk Hollywood yapımı. Sonsuza Dek Arınma, western-gerilim-korku türlerini içeren düşündürücü bir yapım, serinin gece kentte geçen geleneksel kalıbından çıkan gündüz, gün ışığında gerçekleşiyor. Gout, ustası Sam Peckinpah’ın unutulmaz westernleri Bring me the Head of Alfredo Garcia’yı (Bana Onun Kellesini Getirin/ 1969), The Wild Bunch’ı (Vahşi Belde/ 1974) selamlayarak ona saygıda bulunuyor. Meksika-Amerika sınırlarından önce, Amerikan yerlisini canlandıran Gregory Zaragoza, beşyüzyıl önceki Kızılderili soykırımını simgeliyor. Amerika, tümüyle göçmenlerin ülkesidir, onların omuzlarında kurulmuştur, gücünü de onlardan almaktadır.

Ayrımcılık, ırkçılık, neo-nazizim, vandalizm, hoşgörüsüzlük, şiddet, sığınmacılık, bölünme, silahlanmayı tartışan, politik ve sosyal mesajlar içeren, Everardo Gout’un yönettiği, senaryosunu James DeMonaco’nun yazdığı, yapımcılığını Jason Blum ile DeMonaco’nun üstlendiği, Ana de la Reguera, Tenoch Huerta, Josh Lucas, Cassidy Freeman, Leven Rambin, Alejandro Edda, Will Patton, Sammi Rotibi, Gregory Zaragoza’nın oynadığı The Purge Forever (Arınma Gecesi: Sonsuza Dek) bugün gösterime girdi.