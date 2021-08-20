Yeni düzenleme Meclis'e getiriliyor: AKP gizli hesapların peşine düştü

20 Ağustos 2021 Cuma, 09:36

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “olumlu bakmıyorum” sözlerinin üzerine AKP sosyal medya düzenlemesi için çalışmalara başladı.

ABD, Almanya, Avusturya, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerdeki kanunları incelediği öne sürülen AKP, düzenleme ile sosyal medya şirketlerine yeni yaptırımlar getirmeyi planlıyor.

Türkiye Gazetesi’nden Ebru Karatosun’un haberine göre; AKP’nin, sosyal medyada 'yalan haberlerle mücadele etmek, kişisel hakları korumak ve sosyal ağ platformlarını daha hesap verilebilir bir hâle getirmek' için hazırladığı dezenformasyon yasasının ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor. Gazetenin aktardığına göre, düzenleme ile sosyal medya şirketlerine yeni yaptırımlar getirilmesi planlanıyor.

AKP'nin bu yasaya gerekçesi ise şöyle belirtiliyor: Sosyal medya üzerinden hakaret eden ya da yalan haber yayan "trol" hesaplarla ilgili adli sürecin işlemesi için sosyal medya platformlarından bu hesapların bilgisi istenecek. Bu hesaplarla ilgili gerekli bilgileri paylaşmayan sosyal medya platformlarına para cezası kesilecek.

AKP’liler, “Normal şartlar altında fake hesap üzerinden birine hakaret edildiğinde, bunun kim olduğu bulunamıyor. Sosyal ağ sağlayıcı da bununla ilgili bilgileri vermiyor. O kişinin yaptığı yanına kâr kalıyor. Sosyal ağ sağlayıcılarına ‘Sen bu isimleri ver ya da buna erişim sağla’ diyeceğiz. Bunlara düzenleme getireceğiz. Bu bir sosyal medya yasası değil, dezenformasyonla mücadele yasasıdır. Burada bütün siyaset kurumunun ve demokrasinin itibarını korumak için düzenleme olacak. Kişisel bir şey olmayacak” dedi.

YENİ BAŞKANLIK DENETLEYECEK

Son dönemde orman yangınlarıyla ilgili çıkan görüntülerin sosyal medya hesapları üzerinden yayıldığı görülürken, düzenleme ile bunların da önüne geçilecek. Bu gibi görüntüleri silmeyen sosyal medya platformlarına para cezası verilmesi gündemde.

Kurulacak olan ‘Sosyal Medya Başkanlığı’ sosyal medyadaki haberleri denetleyecek. Söz konusu başkanlık, sosyal ağ sağlayıcılarından trol hesaplarla ilgili bilgi isteyecek, aynı zamanda "yalan" olarak değerlendirdiği haber ya da görüntülerin silinmesini talep edebilecek.

Öte yandan, AKP kurmaylarının, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da aralarında bulunduğu Bakanlarla, salı günü toplantı yapacağı öğrenildi. Meclis açılır açılmaz ilk gündeme gelecek konunun dezenformasyon yasası olduğunu ifade eden parti kurmayları “Bunları bir çerçeveye alacağız. Sansür, yasaklama ve engelleme söz konusu olmayacak” iddiasında bulundu.