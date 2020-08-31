Yeni eğitim-öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 10:01

Covid-19 salgını nedeniyle uzaktan yürütülecek yeni eğitim öğretim döneminde ders başı, sabah 09.00’da okullarda ders zilinin çalınmasıyla yapıldı.

Uzaktan eğitim, 2019-2020 eğitim öğretim yılında, yüz yüze işlenemeyen ve öğrencilerin bir üst sınıfta hazır bulunma düzeylerini etkileyebilecek anahtar becerilerin güçlendirilmesine öncelik veren bir programla yürütülecek.

Geçen eğitim-öğretim yılının ikinci dönemine ait derslerin kritik konu ve kazanımlarına dair ders içerik videoları, TRT EBA İlkokul TV, TRT EBA Ortaokul TV ve TRT EBA Lise TV kanallarında yayınlanacak.

Uzaktan eğitim, 18 Eylül Cuma gününe kadar sürecek, 21 Eylül’de yüz yüze eğitime ‘aşamalı ve seyreltilmiş’ şekilde geçilmesi planlanıyor.

