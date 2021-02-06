Yeni Şafak yazarı Böhürler: Boğaziçi’nde dindar öğrencilerin sayısı 2001’ den sonra arttı, öncesinde çok azdı

Yeni Şafak yazarı Ayşe Böhürler, Boğaziçi Üniversitesi'nde "dindar" öğrencilerin sayısının 2001 öncesinde çok az olduğunu, bu durumun AKP'nin iktidara gelmesiyle değiştiğini yazdı.

cumhuriyet.com.tr
06 Şubat 2021 Cumartesi, 10:46
Yeni Şafak yazarı Böhürler: Boğaziçi’nde dindar öğrencilerin sayısı 2001’ den sonra arttı, öncesinde çok azdı
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AKP'ye yakın Yeni Şafak Gazetesi'nin yazarlarından Ayşe Böhürler "Kimlik savrulmaları ve aklıselim" başlıklı bugünkü köşe yazısında, okullarına AKP'li rektör ataması yapılmasına karşı protestolarını haftalardır sürdüren Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini ele aldı.

Boğaziçi öğrencilerinin "kimlik karmaşası" yaşadığını öne süren Ayşe Böhürler, yeni bir tecrübeyle karşı karşıya olunduğunu belirtirken üniversitedeki öğrencilerin "din"le ilişkisini AKP'nin iktidara gelişiyle bağlantılandırdı.

Üniversitede dindar öğrencilerin sayısının 2001 öncesinde çok az olduğunu öne süren Böhürler, AKP'yle birlikte bu sayının artışa geçtiğini ifade edip "Bu artışta Ak Parti iktidarının politikalarının ve üniversitenin kontenjanlarının her yıl artırılmasının payı büyük" diye yazdı.

Böhürler yazısının ilgili kısmının devamını öğrencilerin 'kimlik' sorunlarına ilişkin "tespit"leriyle şöyle tamamladı:

"Bugün geldiğimiz noktada medyaya yansıyan tartışmalarda Üniversite’nin yerleşik kurumsal kimliğiyle öğrencilerin kimliği arasındaki tenakuzların sonuçlarını gördüğümüz düşünüyorum. Diğer taraftan da İslamcı aileler çocuklarına Kemalizme ve devlete muhalif olmaya dair çocukluktan başlayarak bir bilinç verdiler ama yerliliği benimsemediler. Kimlik savrulmalarının geçen haftaki yazımda da izini sürdüğüm İsmail Kara’nın tespitleriyle çok alakalı olduğunu görüyorum"


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