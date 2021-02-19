Yeni Sözler Fotoğraf Atölyesi'nin 'Karantina Günlükleri' adlı fotoğraf sergisi çevrimiçi ziyarete açıldı

19 Şubat 2021 Cuma, 10:22

Fotoğraf sanatçısı Mehmet Çağlarer küratörlüğünde 17 fotoğrafçının çalışmaları ile oluşturulan "Karantina Günlükleri" sergisi, çevrimiçi ziyarete açıldı. Küratör Mehmet Çağlarer, pandemi koşullarının kısıtlayıcılığı ve daha fazla kişiye ulaşmak istemeleri sebebi ile çevrimiçi sergi açma kararı aldıklarını belirtti.

Çağlarer, sergiye dair şu ifadeleri kullandı:

"Yaşamakta olduğumuz Covid-19 pandemisi döneminde fotoğrafçılar olarak sokağa çıkıp 'yakalayacağımız' anları çekmek yerine karantina günlerinde kendi hallerimizi kimi zaman mizahi yaklaşımla, kimi zaman da ağır basan hüzün ve özlem duygularını yansıtarak fotoğraflamaya karar verdik."

Yeni Sözler Fotoğraf Atölyesi olarak ilkelerinin fotoğrafları üretirken edilgen olmak yerine, teknik ve sanatsal her bir unsuru kendilerinin belirlemesi olduğunu belirten Çağlarer, şöyle devam etti:

"Sergide izlenecek fotoğrafların çoğunun öznesi/modeli de fotoğrafçısı da aynı kişiler. Çünkü bir anlamda karantina günlerindeki 'hallerimizi' oto portrelerle göstermeyi amaçladık. Teknolojinin de yardımıyla oluşturduğumuz bu serginin, bir salonun izleyicileri ile kısıtlı kalmayıp, çok daha geniş coğrafyalara ve daha çok insana ulaşmasını hedefledik. Pandemi sürecinin uzaması nedeni ile bu süreci kapsayan farklı konularla online sergilerimizin devamı gelecek."

Sergi buradan görülebilir.