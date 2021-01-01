Yeni yılın ilk dakikalarında maganda kurşunuyla vuruldu
Samsun'da yeni yılın ilk dakikalarında magandalar tarafından havaya açılan ateş sonucu kafasına kurşun isabet eden genç ağır yaralandı.
Samsun'un İlkadım ilçesi Yendoğan Mahallesi'nde 2021 yılının ilk dakikalarında, yeni yıl kutlaması sonucu magandalar tarafından tabancayla havaya ateş edilmesi sonucu evinin terasında bulunan Emre Karasan'ın (30) kafasına kör kurşun isabet etti. Yerde hareketsiz yatan Karasan'ı gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekipleri Karasan'ı ilk müdahalesinin ardından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Yapılan kontrolde Karasan'ın kafasına yorgun mermi isabet ettiği belirlendi. Durumu ağır olan Karasan ameliyata alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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