Yeniden faaliyete geçmek için bilgisayar korsanlarına 4.4 milyon dolar fidye ödedi
Siber saldırı nedeniyle geçici olarak kapatılan ABD'nin en büyük petrol boru hatlarından Colonial Pipeline, yeniden faaliyete geçmek için bilgisayar korsanlarına 4.4 milyon fidye ödedikerini doğruladı.
ABD'nin en büyük boru hattını yöneten Colonial Pipeline adlı şirketin bilgisayarlarına sızan korsanlar, akaryakıt transferinin devre dışı kalmasına neden olarak, ülkede kriz yarattı. Konuyla ilgili Colonial Pipeline'ın yeniden faaliyete geçmesi için bilgisayar korsanlarına yaklaşık 5 milyon dolar ödendiği iddia edildi.O iddiaya ilişkin açıklama Colonial Pipeline şirketinden geldi.
FİDYEYİ ÖDEMEYE KARAR VERDİK
Colonial Pipeline CEO'su Joseph Blount, şirkete yönelik fidye yazılımı saldırısından saatler sonra Doğu Avrupalı bilgisayar korsanlarına 4.4 milyon dolar fidye ödemeye karar verdiklerini söyledi. Blount, fidyenin ödenmesi için yetki vermek zorunda kaldıklarını ifade ederek, hasarın boyutunun bilinmediğini ve boru hattının sistemlerini devreye alınmasının ne kadar süreceğinden emin olmadığını belirtti. FBI, Colonial Pipeline'a düzenlenen fidye yazılımı saldırısından DarkSide adlı bir grubu sorumlu tutmuştu.
NE OLMUŞTU?
ABD'nin en büyük petrol boru hatlarından biri, siber saldırı nedeniyle geçici olarak kapandı. Houston kentinden New York Limanı'na günlük 100 milyondan fazla galon benzin ve diğer yakıt taşıyan Colonial Pipeline boru hattının faaliyetleri siber saldırı nedeniyle geçici olarak durdurulmuştu. ABD’de bir çok eyalette yakıt sıkıntısı yaşanmıştı.
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