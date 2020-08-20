Yenişafak yazarından Kanal İstanbul yorumu: Mesafeliyim
İktidara yakın Yeni Şafak Gazetesi'nin yazarı Fatma Barbarosoğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘hayalim’ dediği Kanal İstanbul projesinin hayata geçmesini istemediğini belirterek, "Bütün aklımla ve kalbimle mesafeliyim" dedi.
Erdoğan'ın "hayalim", İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ise "cinayet" diyerek karşı çıktığı ve AKP'ye yakın basın organlarının ve siyasilerin sürekli desteklediği Kanal İstanbul projesine bir yorum da Yenişafak Gazetesi yazarından geldi.
AKP'ye yakınlığı ile bilinen gazetenin yazarı Barbarasoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Belki dua yerine geçer. Akleden kalp olarak basiret sahipleri buluşur: Kanal İstanbul'a bütün aklım ve kalbimle mesafeliyim" dedi.
Neden mesafeli olduğunu da açıklayan Yenişafak yazarı Barbarasoğlu, "Sebebini soranlara: Pandemi günlerinde eğitimde köklü değişiklikler için ciddi bir bütçe şart. Dar gelirli ailelerin çocuklarının eğitimden kopmaması için en öncelikli meselemiz eğitim bütçesi olmak zorunda" sözleriyle açıklık getirdi.
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