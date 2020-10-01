Yer İstanbul: Kayıp şahıs, zincirle asılı halde ölü bulundu

01 Ekim 2020 Perşembe, 10:42

Olay, bugün saat 09.00 sıralarında ortaya çıktı. Merkez Mahallesi Gülistan Sokaktaki iş yerini açmaya gelenler tarafından korkuluklara bağlı zincir ile asılı halde bir kişi görüldü.

Olay yerine 112 ve polis ekipleri çağrıldı. Gelen ekipler, öldüğü belirlenen kişinin Başakşehir'de oturan ve yakınlarının bir süreden bu yana kendisinden haber alamadıkları Cihan Bakır olduğunu belirledi. İşyeri sahipleri, bu kişiyi tanımadıklarını ve daha önce görmediklerini söyledi.

Olay yeri inceleme ekibi de gelerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.