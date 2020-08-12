Yerli aracın fiyatıyla ilgili yeni açıklama

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 23:03

Sosyal medya üzerinden yerli otomobiller için çeşitli fiyat listeleri gündeme getirildi. Bu iddiaların ardından yerli otomobil fiyat bilgileri hakkında resmi açıklama geldi.

TOGG’un sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık. Üstelik 2022'den önce de açıklamamız mümkün değil. Lütfen bu türden haberlere itibar etmeyiniz. Heyecan yaratacak gelişmeler ve daha fazlası için bizi takip etmeye devam ediniz.''