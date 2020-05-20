'Yeşil toplu' belediye de 19 Mayıs'ı yanlış kutladı

20 Mayıs 2020 Çarşamba, 09:53

TRT ve Arda Turan'ın ardından bu kez de AKP'li Giresun Belediyesi 19 Mayıs'ı yanlış kutladı.

Giresun Belediyesi'nin ilk paylaştığı mesajda "19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" yazıldı.

CHP Giresun Milletvekili TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi Necati Tığlı da mesaj tepki gösterdi. Tığl, "TRT'den sonra bir diğer skandal Giresun Belediyesi'nden geldi. Giresun Belediyesi de "19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" diye kutlama yapıyor. Kimin hangi gemide olduğu da belli oluyor. Biz Bandırma Vapurundayız. Sarayın saltanat kayığında olanlardan bu ülkeye hayır gelmez" dedi.

Profilinde 'yeşil top' işareti bulunan belediye daha sonra bu paylaşımı düzeltti. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı, ''Etik kurallara uyan milli hesaplar'' çağrısıyla AKP'liler profillerine yeşil top koymaya başlamıştı.