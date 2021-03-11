Yeşilçam'ın görüntü yönetmeni Aytekin Çakmakçı son yolcuğuna uğurlandı
Muhsin Bey ve Arabesk gibi filmlerin görüntü yönetmenliğini yapan usta isim Aytekin Çakmakçı geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında yaşamını yitirdi. Bahçecik Mahallesi Belde Camisinde cenaze namazı kılınan Çakmakçı, Bahçecik Mezarlığına defnedildi.
Alınan bilgiye göre, Trabzon'da yaşayan 71 yaşındaki Çakmakçı, gece saatlerinde göğüs ağrısı çekmesi üzerine ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Çakmakçı, kurtarılamadı.
Bahçecik Mahallesi Belde Camisinde cenaze namazı kılınan Çakmakçı, Bahçecik Mezarlığına defnedildi.
Cenaze namazına, yakınları, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Emniyet Müdürü Metin Alper ile yurttaşlar katıldı.
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AYTEKİN ÇAKMAKÇI KİMDİR?
Yeşilçam’ın görüntü yönetmeni, “Muhsin Bey”, “Arabesk” ve “Uzlaşma” gibi filmleriyle tanınan Aytekin Çakmakçı, 10 Ağustos 1949’da Trabzon’da dünyaya geldi.
16 YAŞINDA SİNEMA SEKTÖRÜNE ADIM ATTI
Kaptan olan babasının tayininin Trabzon'dan İstanbul'a çıkması üzerine İstanbul'a yerleşen Çakmakçı, burada prodüksiyon asistanı olan arkadaşı Abdullah Gürek'in teklifi üzerine 16 yaşındayken, Kriton İlyadis'e kamera ikinci asistanlığı yapmaya başlayarak sinema sektörüne adım attı. Daha sonra kamera birinci asistanlığı, set fotoğrafçılığı, reklam kameramanlığı, reklam fotoğrafçılığı ve görüntü yönetmenliği yaptı. Türk sinemasının siyah-beyaz dönemlerinde ünlü görüntü yönetmenleri ile çalışma fırsatı buldu. Bu dönemde ışık teknikleri üzerine yeni denemeler yapmaya çalıştı.
Yeni görsel anlayışını ilk kez Acı filmiyle uygulamaya soktu. Uzun yıllar boyunca İrfan Tözüm, Şerif Gören ve Yavuz Turgul gibi yönetmenlerle çalışma fırsatı buldu. Döneminin sevilen televizyon dizileri Baba Evi, Şehnaz Tango, Yeni Hayat, Deniz Gurbetçileri, Bizim Ev, Yaprak Dökümü gibi dizilerde görüntü yönetmenliği yaptı.
“İYİ FİLM DOĞRU GÖRÜNTÜLER TOPLAMIDIR”
Yılanların Öcü filmindeki görüntü yönetmenliği ile 23. Antalya Film Şenliği'nde "En İyi Görüntü Yönetmeni" ödülüne layık görüldü. 3-4 sene boyunca Marmara Üniversitesi sinema ve televizyon bölümünde görüntü ve stüdyo teknikleri gibi derslere öğretim üyesi olarak girdi. Verdiği dersler sırasında "İyi film doğru görüntüler toplamıdır" diyen Aytekin Çakmakçı, 2009 senesinde buradaki görevini bıraktı.
Uzun süre Trabzon'da ikamet eden Çakmakçı, burada kamera, ses ve ışık teknikleri üzerine kurslar verdi. Ayrıca AB projesi olan Nitelikli Radyo Tv Teknikerleri ve kamera asistanları kurslarında Trabzon Belediyesi adına öğretici öğretmenlik yaptı.
2013 yılında İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 31. İstanbul Film Festivali'nde "Sinema Onur Ödülü"'ne layık görüldü. 2019 yılında anılarını yazdığı kitabı "Güneşe Lamba Yakan Adam" yayımlandı.
71 yaşındaki Çakmakçı, geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.
ÖDÜLLERİ
1986, 23. Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Görüntü Yönetmeni, "Yılanların Öcü" ve "Kan" filmleriyle
1992, İfsak Sinema Ödülü
1996, 10. Adana Altın Koza Film Festivali, En İyi Görüntü Yönetmeni, "Mum Kokulu Kadınlar" ve "Işıklar Sönmesin" filmleriyle
1998, Altın Kelebek TV Ödülü, "Baba Evi"
2013, 31. İstanbul Film Festivali, Onur Ödülü
2014, Sinefest Emek Ödülü
2014, 21. Adana Altın Koza Film Festivali, 100. Yıl Emek Ödülü
2015, Türsak, Tüm Zamanların En İyi 10 Görüntü Yönetmeni Ödülü
2015, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Sanat Ödülü
2017, Ankara Üniversitesi İletişim Vakfı, 50. Yıl Onur Ödülü
2017, Gönüllü İyilikseverler Derneği Ödülü
2018, Gelişim Üniversitesi & TÜRVAK, Görüntü Yönetmenliğini Özendirme Ödülü
2020, SETEM ''EMEK'' Ödülü
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