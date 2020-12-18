Yiğit Bulut "şimdi adam diye ortada dolaşıyorlar" dedi, "hepsini yazın" çağrısı geldi
17-25 Aralık hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, "Masa altında saklanıp şimdi “adam diye” ortada dolaşanları mı yazayım!" dedi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, 17-25 Aralık sürecinin 7. yıldönümü üzerine dikkat çeken sözler sarf etti.
Resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Yiğit Bulut, ismini vermediği kişilere yönelik "adam diye ortada dolaşanlar" dedi.
Bulut, "Bana 17-25 Aralık tweeti at diyorlar. Ne yazayım? Ben-Biz ve bizim gibiler, daha doğrusu büyük Türk milleti Gezi olaylarından beri kelle koltukta emperyalizm ve uzantılarına karşı savaşırken”, masa altında saklanıp şimdi “adam diye” ortada dolaşanları mı yazayım!" ifadelerini kullandı.
Bulut'un bu sözleri üzerine, "adam diye ortada dolaşanlar" diye bahsettiklerini açıklaması istendi. İstek ise, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Küçük'ten geldi. Bulut'un tweet'ini alıntılayan Küçük, "Bence hala fırsat varken hepsini yazın ki Yiğit Bey, yaşanması olası zor yeni zamanlarda ortalıkta adam gibi adam aramak zorunda kalmayalım..." diye yazdı.
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