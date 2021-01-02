Yılbaşı gecesi de görev yapan hemşireler sıkıntılarını Cumhuriyet’e anlattı: Ne kadar korona o kadar ek ücret

02 Ocak 2021 Cumartesi, 02:00

Türkiye’nin farklı illerinden gazetemize ulaşan hemşirelerden biri, ek ödemelerdeki adaletsizliklere değinerek “Hemşirelere ve yardımcı sağlık personeline Covidli hastayla temasınız kadar tavandan ek ödeme alacaksınız deniyor. Hal böyle olunca kimse tavandan alamıyor. Salgın hastalıklarda birim fark etmeksizin temas saati göz önüne alınmadan ödeme yapılması gerekir” dedi. Kendilerinin bu süreçte itibarsızlaştırıldığını aktaran hemşire, “Mesleki onurumuz ayaklar altına alındı. Sağlık Bakanı’nın ‘Hayır ödeme yapmıyoruz’ diye dürüstçe açıklama yapmasını istiyoruz. Bizim emeğimizden prim yapmasınlar artık” dedi. Maske ve ekipman sorununa da değinen hemşire, “24 saat nöbet için 1 tane n95 maske veriyorlar. Yöneticiler ‘Çok fazla n95 tüketimi var, azaltın’ diyebiliyor” ifadelerini kullandı. Hemşireler ayrıca kendilere verilen 3600 ek gösterge gibi sözlerin de tutulmasını istedi.

‘16 SAAT MESAİ’

Bir diğer hemşire ise çalışma saatlerinden yakındı. “En büyük sorunumuz nöbet saatlerimizin uzun olması” diyen hemşire, “Covid servisinde 16 saat çalışıyoruz. Bazıları da 24 saat kadar çalışabiliyor. Bu sürede çok yoruluyorsunuz. Özellikle 8 saatin sonunda, onca ışığın altında baş ağrısı çekiyorsunuz” dedi. Hemşire, bazı çalışanların “torpille aldıkları rapor sayesinde” bu nöbetleri tutmadığını aktardı. Kendisinin de koronavirüse yakalandığını ve hâlâ hasta olduğunu söyleyen hemşire, “Bir hafta içinde 7-8 arkadaşımla koronaya yakalandık. Benim hastalığım ciğerlerime inmedi. Ama ilaçlar çok ağır. Virüs benden kızıma da bulaşmıştı, şimdi kızım negatife döndü. Ama benim hâlâ pozitif. Normalde benim 14 gün karantinada olmam gerekiyordu. Ama bu süre 10 güne düşürüldü. Şimdi pozitifim ama ‘gel çalış’ deniyor. Markete gidemiyorum, ‘evden çıkma’ deniyor ama bir yandan da ‘gel çalış’ deniyor. Sağlık Bakanlığı arıyor, ‘Evdesiniz değil mi’ diye soruyor. Rapor aldım, çalışmıyorum. Ama pazartesi test sonucum pozitif de çıksa negatif de çıksa işbaşı yapmam bekleniyor” dedi.

‘VİRÜSLÜYKEN NÖBETE GİTTİM’

Virüsü yeni atlattığını söyleyen bir başka hemşire ise hastayken yaşadıklarını “En kötüsü virüsü anneme taşımaktı. Covid hastalığımın 10. gününde 24 saat nöbete çağırıldım. ‘Gelemem’ diyemedim çünkü arkadaşlarım da yorgundu ve eleman yok diye gelmek zorundaydım. Ben ailemle yaşıyorum. Covid olduğumda karantina dönemimde en çok zoruma giden kapı komşumuzun oğlunun, oğluma ‘Yanıma gelme sende korona var’ demesi oldu” sözleriyle anlattı. Yeni yıldan beklentisinin çocuğuna sıkı sıkı sarılmak olduğunu söyleyen çalışan, “Oğlumun doğum gününde çalışıyordum. Evlilik yıldönümümde, kendi doğum günümde ve yeni yıl gecesinde de çalıştım. Bizim özel günleri kutlama lüksümüz yok” dedi. Hastane yönetimini de eleştiren hemşire, “Yöneticiler sadece sözde yanımızdaydı. Covid yoğun bakımlarda ve servislerde çalışan meslektaşlarımla idari katlarda bulunmamamız için uyarı aldık. Yöneticiler bir kez bile Covid yoğun bakımına gelmedi” dedi.