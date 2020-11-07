Yılmaz Büyükerşen'den kritik uyarı!

Koronavirüs vaka haritasını paylaşan Yılmaz Büyükerşen, “Zorunlu kalmadıkça evden çıkmayalım, çıktığımızda ise maskemizi takarak, sosyal mesafeyi korumaya özen gösterelim” uyarısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
07 Kasım 2020 Cumartesi, 16:34
Yılmaz Büyükerşen'den kritik uyarı!
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kentte artan vaka sayısına dikkat çekti.

Koronavirüs vaka haritasını paylaşan Yılmaz Büyükerşen, "Kıymetli hemşehrilerim, durumun ciddiyetinin farkına varalım. Vaka sayıları şehrimizde her geçen gün artıyor. Zorunda kalmadıkça evden çıkmayalım, çıktığımızda ise maskemizi takarak, sosyal mesafeyi korumaya özen gösterelim” sözleriyle vatandaşlara uyarılarda bulundu.


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