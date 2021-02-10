Yine bir et skandalı! Kilolarca et bu şekilde taşındı
Marketlerde satılan hazır dönerlerin paketlendiği işletmedeki skandal görüntülerin ardından tepki çeken fotoğraflar bu kez Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinden geldi. Kilolarca etin, kasası açık bir kamyonete üst üste atılıp hijyenik olmayan koşullarda taşındığı görüldü.
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde kilolarca etin, kasası açık bir kamyonete üst üste atılıp hijyenik olmayan koşullarda taşındığı görüldü.
Sosyal medyadaki “Denetle” adlı hesaptan yayımlanan fotoğraflara, “Ülkemizden bir gıda güvenliği manzarası. Kilolarca et hijyen koşullarından ve gıda güvenliği şartlarından uzak olarak kamyonetlerle taşınıyor. Bu taşıma şekli 5996 sayılı mevzuata aykırı olup kamu sağlığını alenen tehdit etmektedir” mesajı eklendi.
SKANDAL ŞANLIURFA’DA
Fotoğrafta yer alan bir panodaki afişten anlaşıldığı üzere, et skandalı Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yaşandı. Tepki çeken görüntülere ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı göreve çağrıldı. Fotoğraflar üzerine süren tartışmada ise kesilen hayvanların at ya da eşek olabileceği iddiası gündeme geldi.
Kaynak: Odatv
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