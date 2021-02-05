YKS öğrencilerine müjde: Mansur Yavaş kolları bu kez eşit eğitim için sıvadı

05 Şubat 2021 Cuma, 21:08

Mansur Yavaş bu kez YKS öğrencileri için harekete geçti. Yavaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Sosyal yardım alan ailelerin ve pandemide kapanan sektör çalışanlarının çocuklarının 2021 YKS ücretlerini karşılayacaklarını açıkladı.

Mansur Yavaş'ın yayınladığı mesaj şöyle:

"Eşit eğitim, güzel bir gelecek her çocuğun hakkı. Sosyal yardım alan ailelerimizin ve pandemide kapanan sektör çalışanlarımızın çocuklarının YKS 2021 ücretlerini karşılayacağız. Siz sadece hayal edin, çalışın ve başarın. Biz daima yanınızda olacağız."