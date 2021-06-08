Trabzon'da istifa dalgası: Başkanın ardından 5 AKP'li belediye meclis üyesi de istifa etti

08 Haziran 2021 Salı, 14:31

Trabzon'da, Yomra İlçe Belediye Meclisi'nde AKP grubunda yaşanan istifa krizi büyüyor. Haziran ayı meclis toplantısında, belediyeye ait bir benzin istasyonunun satışı için Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’a yetki verilmesi oylamasında AKP’li Tülay Adanur, grup kararına uymayarak İyi Partili meclis üyeleriyle birlikte hareket edip evet oyu kullanmıştı.

AKP'de tepkiye neden bu olay sonrasında önce AKP Yomra İlçe Başkanı Avni Adanur istifa etti. Ardından da Yomra Belediye Meclisinde görevli 5 AKP’li üye ortak açıklama yaparak partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.

Meclis üyeleri, istifa kararlarını ortak imzalı bir duyuru yaparak açıkladı. Açıklamada, “Ak Parti Yomra Belediye Meclis Üyeleri olarak, Yomra Belediye Başkanının Yomra için doğru kararlar vermediğini, ancak Yomralı hemşehrilerimize takındığı maske ile olayları farklı yansıttığını, belediyemizin ilk defa bu dönem mallarının icra yoluyla satılacak duruma getirildiğini yani öz kaynakların bu kadar talan edildiğini gördük. Belediyemizin kaynakları değerinin altında satılarak birilerine peşkeş çekilmek istenmektedir." denildi.

Açıklamada, "Üzülerek ifade etmek isteriz ki; AK Parti Yomra Teşkilatı bünyesinde Yomra halkının oyları ile seçilmiş Belediye Meclis Üyelerinin fikirleri önemsenmemekte, bizimle birlikte görev yapan bir kaç arkadaşımız grup kararımız dışında hareket edebilme hakkını kendinde görebilmektedir. İşte bu arkadaşlarımız meclis salonunda Yomra halkının aleyhine karar alarak yıllardır sürdürülen hukuki mücadele sonrası mahkeme kararıyla da bozulan satış kararının tekrar meclis kürsüsünden onaylanmasına çanak tutmuştur” ifadelerini kullanıldı.

"Burada sorunumuz AK Parti ilkeleri ile değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman arkasında durduk, durmaya da devam edeceğiz" ifadelerine yer veren meclis üyeleri, "İlçe Başkanımız Sayın Avni Adanur siyasi duruşumuzda hep yanımızda oldu. Biz de Yomralının hakkını, adaletini savunan duruşun arkasında olacağız. Bu sebeplerden dolayı AK Parti’den istifa ediyoruz, ancak yüklenen sorumlulukla meclis üyesi olarak çalışmalarımıza devam ederek sizlerin haklarını korumaya, kollamaya görev süremizin sonuna kadar devam edeceğimizi de ifade etmek istiyoruz" açıklaması yaptı.

İL BAŞKANLIĞI: RESMİ BAŞVURU YOK

AKP Trabzon İl Başkanlığından bu gelişme ve konuyla ilgili medyaya yansıyan haberler üzerine “AK Partimizin Yomra ilçesindeki beş belediye meclis üyesinin İstifası hususunda henüz tarafımıza ulaşmış resmi bir başvuru yoktur. Belediye meclis üyelerimiz ile görüşme neticesinde istifa hususunda gerekir ise ayrıntılı bir açıklama yapacağız. Ancak şu bilinmelidir ki Ak Partimiz ülkemize hatta dünyaya teşkilatçılığı öğretmiş bir partidir. Bizim herhangi bir teşkilat üyemizi yalnız bıraktığımız iddiasının gerçeklik ile uzaktan yakından herhangi bir bağı yoktur” açıklaması yapıldı.