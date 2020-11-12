YouTube'a dünya çapında erişim sorunu yaşanıyor

Video paylaşım platformu YouTube'a geçtiğimiz saatlerden bu yana erişim sorunu yaşanıyor.

cumhuriyet.com.tr
12 Kasım 2020 Perşembe, 04:22
YouTube'a dünya çapında erişim sorunu yaşanıyor
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Dünyaca ünlü video paylaşım platformu YouTube ve bağlantılı servislere küresel çapta erişim sorunu yaşanıyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan YouTube, Twitter üzerinden "Şu anda YouTube'da video izlemede sorun yaşıyorsanız, yalnız değilsiniz. Ekibimiz sorunun farkında ve düzeltme üzerinde çalışıyor" ifadelerine yer verdi.


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