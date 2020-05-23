Yozgat’a Mayıs ayında kar yağdı

23 Mayıs 2020 Cumartesi, 03:48

Yozgat’ta mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklığı ile akşamüzeri etkili olan yağmur, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kentin yüksek kesimlerinde yağan kar yağışı sonrası hava sıcaklığı 1 dereceye düştü.

Öte yandan korona virüs ile mücadele kapsamında 81 ilde 4 gün boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması tüm Türkiye’de olduğu gibi Yozgat’ta da başladı.

Kısıtlama ile birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı.



