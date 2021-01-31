YSK seçime katılacak partilerin listesini güncelledi
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu hükümleri ışığında seçimlere girme yeterliliğine sahip 17 partiyi belirledi.
Listede AKP’den ayrılan Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek Partisi ile Ali Babacan’ın kurduğu DEVA Partisi yer almıyor. Genç Parti ise seçime katılabilecek partiler arasında yer aldı.
YSK HER YIL İLAN EDİYOR
YSK, seçime katılma yeterliliğine sahip partileri her yıl Ocak ayı içinde saptayarak, bu kararını Resmi Gazete’den açıklıyor. Geçen yıl 15 olarak ilan edilen seçime girebilme yeterliliğine sahip parti sayısı bu yıl Genç Parti ile Muhafazakar Yükseliş Partisi’nin (MYP) eklenmesiyle 17’ye çıktı.
KONGRE YAPMA ŞARTI
YSK olası bir seçim kararının ardından ise yeniden toplanarak, seçime girebilecek partileri ilan ediyor, gerekirse listeyi revize ederek ayrı bir kararla ilan ediyor.
YSK’niın kararında 1 Ocak’tan “En az 6 ay öncesi itibarıyla illerin en az yarısında teşkilat kurdukları ve büyük kongrelerini yaptıkları” belirlenen 17 siyasi partinin seçimlere katılma yeterliliği bulunduğu ifade edildi. Kararda bu partiler şöyle açıklandı: “Adalet ve Kalkınma Partisi, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Genç Parti, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Muhafazakar Yükseliş Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi.”
OLASI BİR SEÇİM HALİNDE GELECEK VE DEVA’NIN DURUMUNA BAKILACAK
Gelecek ve DEVA ile diğer partiler, Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu’ndaki koşulları karşılamadıkları gerekçesiyle seçime girme yeterliliğine sahip partiler listesinde yer almadılar. Gelecek ve DEVA Partileri de bir seçim kararı alınması halinde olası oy verme gününden altı ay önce bu iki kriteri yerine getirmeleri halinde YSK’nin listesine girerek, seçime katılabilecekler.
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