Yüksek Mahkeme, avukatların tahliye talebini reddetti. Adli tıp ‘cezaevinde kalamazlar’ raporu vermişti

15 Ağustos 2020 Cumartesi, 06:00

Anayasa Mahkemesi (AYM), adil yargılanma talebiyle ölüm orucunda olan avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal’ın tahliye talepli tedbir başvurusunu reddetti.

Mahkeme, ölüm orucunun kritik aşamasında olan iki avukatın sağlığının ciddi bir tehlikede olmadığına hükmetti.

Bianet’in haberine göre, AYM’nin kararında, avukatların tutulduğu hastane koşullarının, “Covid-19 salgını veya başka bir tıbbi nedenden kaynaklanan vakalara dayanılarak koşullarının yetersiz olduğunun iddia edilmediği” belirtildi. Kararda “Hastanelerde tedavi altında tutulmakta olan başvurucuların sağlık hizmetlerine erişim imkânına sahip oldukları anlaşılmıştır... Sadece tahliyelerine karar verilmemiş olması nedeniyle yaşamlarına ya da maddi veya manevi bütünlüklerine yönelik ciddi bir tehlikenin ortaya çıktığına dair bilgi ya da bulgunun olmadığı anlaşılmıştır” denildi.

İstanbul Adli Tıp Kurumu, Timtik ve Ünsal’la ilgili “Hapishanede kalmaları uygun değil” yönünde rapor vermişti. Timtik ile Ünsal, ATK raporuna rağmen tahliye edilmeyerek 30 Temmuz’da hastaneye kaldırılmıştı.

BU KUMPASI BİTİRİN

Savunmaya Özgürlük Koordinasyonu, dün Ebru Timtik’in kaldırıldığı Bakırköy Sadi Konuk hastanesi önünde bir basın açıklaması yaptı. CHP Milletvekili Ali Şeker ve HDP Milletvetili Hüda Kaya gruba destek verdi.

CHP’li Şeker, “İftiracı tanıklar üzerinden, olmayan olaylar üzerinden insanlar yargılanıyor, hüküm giyiyor. Buradan Yargıtay’a seslenmek istiyorum, bir an önce iftiracı tanıklar üzerinde kurulan bu kumpası bitirin, yanlış kararları düzeltin. İnsanlar adalete aç, hastanede tutulurken her an ölüme yaklaşıyorlar” dedi.

HDP’li Kaya’da “Bir gün herkes yaptığı adaletsizliğin hesabını verecek” diyerek avukatların serbest bırakılmasını istedi.

SEYİRCİ Mİ KALACAKSINIZ?

Sanatçılar Girişimi de Ebru Timtik ve Aytunç Ünsal’ın durumuna dikkat çekmek için bir açıklama yaparak “ölümlerine seyirci kalmayın” çağrısında bulundu.

Sanatçılar Girişimi Sözcüsü şair - yazar Ataol Behramoğlu, yaptığı açıklamada, “Adalet bir ceza infaz kurumuna, bir işkence aygıtına dönüşmüş durumdadır. Herkesin, her kurumun, yapacak bir şeyi, söyleyecek bir çift sözü yok mudur? Bu çocuklara sahip çıkmak, adaletsizliğe karşı sonuç alıcı girişimlerde bulunmak bu kadar mı güç? Sayın Yargıtay üyeleri, genç meslektaşlarınızın ölümlerine seyirci mi kalacaksınız? Dava dosyalarını inceleyerek tahliye kararları vermeniz için insanların son nefeslerini vermeleri mi gerekiyor... Yeter artık. Ebru Timtik ve Aytunç Ünsal ölmesin. Bu adaletsizlikler son bulsun. Bu utanç bu zulüm artık sona ersin. Seyirci kalan herkes suça ortak demektir” dedi.