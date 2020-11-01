Yunan rektörün boynuna pankart asan anarşistlerin başına ödül kondu
Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanlığı, Atina Ekonomi ve İşletme Üniversitesi rektörüne saldıran anarşist grup hakkında bilgi verene 100 bin avro (yaklaşık 975 bin lira) para ödülü verileceğini duyurdu.
"Mücadele Dayanışması Girişimi" isimli anarşist grup, perşembe günü üniversite rektörü Dimitris Bourantonis’in ofisini basmıştı.
Grup, rektörün boynuna "İşgal evleriyle dayanışma" yazılı pankart takarak fotoğrafını çekmişti.
Saldırganlar daha sonra rektörün ofisini dağıtarak duvara anarşist semboller çizmişti. Independent Türkçe'nin Greek Reporter'a dayandırdığı habere göre o anarşistlerin başına 100 bin avro ödül kondu.
Üniversitenin olaya ilişkin açıklamasında şöyle denildi:
Son yıllarda Yunanistan yükseköğretim kurumlarındaki en vahşi saldırılardan biri. Binlerce euroluk zarar olduğunu düşünüyoruz. Böyle yasadışı, şiddet içerikli ve anti-demokratik eylemlerin üniversitede yeri yok. Akademik özgürlük, bireylerin kişi ve hayatlarına saygı ve demokrasi üniversitenin temel ve tartışılmaz nitelikleridir.
Bakanlıktan yapılan açıklamadaysa saldırı kınanırken, polise bilgi verecek kişilerin kimliklerinin açıklanmayacağı belirtildi.
Vatandaşı Koruma Bakanı Mihalis Hrisohoidis de açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Yunanistan, bir rektörün uğradığı saldırı nedeniyle sarsılıyor. Fotoğrafta rektörün başını eğdiğini ve boynuna ilmik gibi bir pankartın asıldığını, buradaki ‘dayanışma’ sözcüğünün suiistimal edildiğini görüyoruz. Böyle pankartlar Hitler’in takipçileri tarafından Yahudi ve isyankarların boyunlarına asılırdı. Demokrasiyi savunanlar öfkeleniyor. Böyle eylemleri destekleyenlerin yeniden düşünüp, onların da öfkelenmesi gerekir. Saldırganlar şu anda aranıyor. Olup bitene tek yanıtımız var: Altın Şafak Partisi’nin olduğu yerde faşizm kazanamayacak.
Saldırılarla ilgili henüz gözaltına alınan olmadı.
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