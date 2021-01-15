Yunanistan bin 450 göçmenin Türkiye'ye iadesi için harekete geçti

15 Ocak 2021 Cuma, 16:01

Göç Bakanı Mitarachi, Yunanistan'ın, Türkiye'den gelen ve iltica başvuruları reddedilen göçmenlerin bir an önce geri gönderilmesi için Avrupa Komisyonu ve AB sınır kuruluşu Frontex'e talepte bulunduğunu söyledi.

Bu hamle, iki NATO müttefiki arasında aylarca süren gerginliğin sonrasında ve bölgesel anlaşmazlıkların çözümü için gerçekleştirilecek müzakerelerin ise hemen öncesinde gerçekleşti.

GÖÇMENLER İÇİN İADE TALEBİ

AB ile Türkiye arasında 2016 yılında imzalanan anlaşmaya rağmen, koronavirüs krizi sebebiyle, göçmenlerin Türkiye'ye iade süreci geçen yıl büyük ölçüde azalmıştı. Ancak Mitarachi yeni teknoloji ve Covid-19 test prosedürleri sayesinde sürecin devamı için koşulların kendileri açısından uygun olduğunu öne sürdü.

Reuters'ta yer alan habere göre Mitarachi, "Türkiye'nin çalışmalarını hızlandırmasını bekliyoruz… Öncelikle ülkemiz ve Avrupa Birliği kıyılarına gelmek üzere Türk kıyılarından ayrılan teknelerin geçişinin engellenmesi; ikinci olarak da göçmenlerin iadesinin kabul edilmesini talep ediyoruz" dedi.

Mitarachi, geri gönderilmek üzere belirlenen 1.450 göçmenin büyük bir kısmının yasadışı göçmenlere ev sahipliği yapan ve geçen yıl yangında harap olmuş ana kampın bulunduğu Midilli adasında olduğunu, diğerlerinin ise İstanköy, Sisam ve Sakız adalarında bulunduğunu sözlerine ekledi.

TÜRKİYE 3 MİLYONDAN FAZLA GÖÇMENE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Türk - Yunan kara ile deniz sınırlarını bir uçtan bir uca kat eden göçmen dalgasını azaltan Ankara ile AB arasındaki anlaşmaya kadar yüz binlerce göçmen ve mülteci 2015 ve 2016 yıllarında Türkiye üzerinden Yunanistan'a ulaştı.

On binlerce göçmen Yunanistan'da, kötü koşullarda yaşadıkları kamplarda iltica başvurularının işleme konulmasını beklerken Türkiye, birçoğu komşu Suriye'den olmak üzere üç milyondan fazla mülteci ve göçmene ev sahipliği yapmakta.

Yunan Sahil Güvenlik birimlerinin yasadışı göçmenlere karşı izledikleri saldırgan tutum bölge devletleri ve insan hakları örgütlerinin tepkisini çekmekte.