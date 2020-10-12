Yunanistan’dan Türkiye’nin NAVTEX ilanına tepki: Barışı tehdit eden bir adım
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye tarafından dün gece saatlerinde ilan edilen Navtex ilanına tepki gösterdi.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye tarafından dün gece saatlerinde ilan edilen Navtex ilanına tepki göstererek "Bu, doğrudan bölgedeki barışı ve güvenliği tehdit eden bir adımdır" ifadelerini kullandı.
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