Yunanistan’dan Türkiye’nin NAVTEX ilanına tepki: Barışı tehdit eden bir adım

12 Ekim 2020 Pazartesi, 10:34

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye tarafından dün gece saatlerinde ilan edilen Navtex ilanına tepki göstererek "Bu, doğrudan bölgedeki barışı ve güvenliği tehdit eden bir adımdır" ifadelerini kullandı.

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