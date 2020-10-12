Yunanistan’dan Türkiye’nin NAVTEX ilanına tepki: Barışı tehdit eden bir adım

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye tarafından dün gece saatlerinde ilan edilen Navtex ilanına tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
12 Ekim 2020 Pazartesi, 10:34
Yunanistan’dan Türkiye’nin NAVTEX ilanına tepki: Barışı tehdit eden bir adım
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Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye tarafından dün gece saatlerinde ilan edilen Navtex ilanına tepki göstererek "Bu, doğrudan bölgedeki barışı ve güvenliği tehdit eden bir adımdır" ifadelerini kullandı.

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