Yurdun dört bir yanında dün saat 09.05’te yaşam durdu. Halk, Atatürk’e sevgisini gösterdi

11 Kasım 2020 Çarşamba, 06:00

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde resmi törenler Anıtkabir’de başladı. Saat 08.45’te devlet erkânı Aslanlı Yol’da yürüyüşüye başladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, kuvvet komutanları, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkânı yer aldı. Törene, Cumhurbaşkanı kararı ile Berat Albayrak’ın yerine Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Lütfi Elvan da katıldı. Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk’ün mozolesine bıraktı. Atatürk’ün 82 yıl önce yaşamını yitirdiği saat olan 09.05’te saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Saygı duruşu sırasında gönderdeki Türk bayrağı yarıya indirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkânı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayıp mesajını paylaştı.

TBMM’DE TÖREN

Aynı saatlerde TBMM’de tören düzenlendi. Törene, TBMM Başkan Vekili Haydar Akar’ın, Atatürk Anıtı’na kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakmasının ardından, saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. Törenin ardından TBMM Koruma Daire Başkanlığı’na bağlı polisler Atatürk Anıtı’nın önünde saygı nöbeti tuttu.

ATA’YA KOŞTULAR

Resmi törenin tamamlanmasının ardından Anıtkabir, ziyaretçi akınına uğradı. Sabah erken saatlerde Anıtkabir çevresinde toplanarak kapıların açılmasını bekleyen yurttaşlar, güvenlik kontrollerinden geçtikten sonra sırayla içeriye alındı. Atatürk’ün mozolesine gelen yurttaşlar, çiçekler bırakıp dua etti. Anıtkabir’i ziyaret eden binlerce kişi, Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile fotoğraf çektirdi. Tekerlekli sandalye ile Anıtkabir’i ziyarete gelen 87 yaşındaki Gülten Gönen ise ilgi odağı oldu. Elindeki Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile poz veren Gönen, babası Gazi Cemal Gönen’in Atatürk’ün emir eri olduğunu belirterek her yıl 10 Kasım’da Anıtkabir’e geldiğini söyledi.

EN ANLAMLI TÖREN

İzmir’deki en anlamlı tören, binlerce depremzedenin kaldığı Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda oldu. Saatler 9’u 5 geçeyi gösterdiğinde acılarını, endişelerini unutan depremzedeler Ataları için saygı duruşuna geçti. Geçici olarak Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda barınan depremzedeler Atatürk’ü anmak için çadırlarına Türk bayrağı astı. Belediye Bandosu’nun eşlik ettiği törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer ve belediye bürokratları da katıldı. 30 Ekim’de gerçekleşen İzmir depreminin ardından Bayraklı’nın farklı bölgelerinde çadırda yaşamını sürdüren depremzedeler de Atasını andı. Saatler 9’u 5 geçe ellerinde Türk bayraklarıyla depremzede vatandaşlar, belediye görevlileri, AFAD çalışanları ve sivil toplum kuruluşu yetkilileri çadır kentlerde saygı duruşunda bulundu.

HAYATI DURDURAN SİREN

İstanbul’da resmi tören Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda gerçekleştirildi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever’in yanı sıra gaziler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve yurttaşlar katıldı. Anıta çelenk konulmasıyla başlayan törende saatler 09.05’i gösterdiğinde siren seslerinin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. Türk bayrağının göndere çekilerek yarıya indirilmesinin ardından, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tören sona erdi.

ZİYARETÇİ AKINI

Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı’na ziyaretçi akını yaşandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Dolmabahçe Sarayı önünde uzun kuyruklar oluşurken, saat 09.05’te siren sesleriyle Atatürk’ün yaşamını yitirdiği 71 numaralı odada tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından yurttaşların ziyaretine açılan odada duygu dolu anlar yaşandı. Ziyaret sırasında yurttaşlar sosyal mesafe kurallarına uyarken, anonslarda da kurala uyulması çağrısı yapıldı. Dolmabahçe Sarayı’na kızı ile gelen Deniz Birkalır, “Atatürk’ün değerlerine sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Önemli olan onu anlamak, tanımak. Ben de kızımın onu anlaması için her şeyi yapıyorum. Özlüyoruz. Minnet borçluyuz. Bir kadın olarak, her kadının çok şey borçlu olduğunu düşünüyorum Atatürk’e. Kızımın da bunları anlamasını sağlamak istiyorum” dedi. Brüksel’den geldiğini ifade eden Yeter Yıldırım ise “10 Kasım için, Atatürk’ü çok sevdiğim için geldim. Bunu yaşamak bambaşka bir şey. İyi ki Atatürkümüz var. Ardında bırakmış olduğu o ışıklar bizleriz. Biz her zaman arkasındayız. Sonsuza kadar yaşayacak” dedi. İstanbul Havalimanı’nda ise 10 Kasım’a özel olarak Dış Hatlar Gidiş Terminali Pasaport Kontrol bölgesine Türk bayrağı ve Atatürk’ün portresi asıldı. Tören öncesinde anma için Türkçe ve İngilizce anons yapıldı.

TEKNELERLE AÇILDILAR

20 tekneyle Boğaz’a açılan gazi ve yurttaşların olduğu bir grup da Dolmabahçe Sarayı önüne geldi. Saat 09.05’te saygı duruşunda bulunan grup Atatürk’ü andı. Muharip Gaziler Pendik Şube Başkanı Sefa Altunparlar “Sadece biz değil, bütün dünya 20’nci Yüzyılın en büyük dâhisini, en büyük askerini, en büyük devlet adamını saygı ve sevgi ile anıyor. Atatürk bir gün değil her gün anılacak bir lider. Onu asla unutmayacağız” dedi. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda yolcu dış hatlar sergi alanına Atatürk büstü konulup, Türk Bayrakları asıldı. Valide Sultan Bezmi Alem Camii’nde ise Mustafa Kemal Atatürk için mevlit okutularak lokma dağıtıldı.

‘PAYLAŞIMDA NEDEN ATATÜRK YOK?’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü andığı sosyal medya hesabından saat 09.05’te siyah maske görseli paylaştı. Koca, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 82 yıl önce bugün kaybettik. Cumhuriyetimizin her kuşağı, onun öncülük ettiği Milli Mücadele’den ilham aldı. Dayanışma ve beraberlik ruhuna ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde onu saygıyla anıyoruz” ifadeleriyle yaptığı paylaşımda siyah bir maskenin görseline yer verdi. Görselin altına yorum yapan yurttaşlar, “Böyle anacaksan anma”,“Ata’mın fotoğrafını unutmuşsunuz” gibi tepkiler gösterdi. Yurttaşlar ayrıca, Koca’ya “Bunu kullansaydınız” diyerek çok sayıda Atatürk fotoğrafı gönderdi. Koca, artan tepkiler üzerine aynı ifadelerle ikinci bir paylaşım yaparak Atatürk’ün fotoğrafına yer verdi.

CHP’LİLERİ RESMİ TÖRENE ALMADILAR

Adana’da düzenlenen törende CHP’liler, koronavirüs nedeniyle alana alınmayınca gergin anlar yaşandı. Atatürk Parkı’nda yapılan törene Adana Valisi Süleyman Elban’ın yanı sıra kent protokolü katıldı. Koronavirüs nedeniyle sosyal mesafenin korunması için parktaki alan polis bariyeriyle çevrilirken içeriye sadece protokol üyeleri alındı. Bu sırada CHP il ve ilçe başkanlarının içerisinde bulunduğu bir grup tören alanına girmek için polisle tartıştı. Polis ekipleri sosyal mesafenin korunması için çok sayıda kişiyi içeri alamayacaklarını belirtmesine rağmen grup tartışmayı sürdürdü. Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci ise gelip gruptakiler ile konuşarak belirli sayıda kişinin içeri girebileceğini söylemesine rağmen gruptakiler kabul etmeyerek bariyerin dışında kalmayı tercih etti.

120 YAŞINDAKİ FATMA NİNE ANISINI ANLATTI

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan Fatma Bingöl (120), 1900 yılında Selanik’te doğdu. Bingöl, 1920’li yıllarda evlenerek Bursa’ya yerleşti. Uzun yaşamında 3 padişah ve 12 cumhurbaşkanı gören Fatma Bingöl, Atatürk’ün köyüne geldiği günü anlattı. Atatürk’ün fotoğrafını öpüp seven Fatma Bingöl, “Atatürk’e çok çok selam. Buraya geldi. Ne yaptığımı sordu. İyi olduğumu söyledim. Neyimin eksik olduğunu sordu. Paramın olmadığını söyledim. Bana ekmek parası verdi. Çok özledim Atatürk’ü. Atatürk’ü çok seviyorum. Sevmeden olmaz” dedi.

İBB’DEN SERGİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Taksim Maksemi’nde “Atatürk’ün Fotoğraflarının Hikâyesi” kitabının tanıtımı yapılıp sergisi açıldı. Burada konuşan Ekrem İmamoğlu “Onu öyle yürekten seviyoruz ki gerçekten her anımızda, kentlerimizde, insanlarımız işyerlerinde, her ortamda anılan, fotoğrafı paylaşılan bir lidere sahibiz” dedi. Sergi, 31 Mayıs 2021’e kadar gezilebilecek. Sergiden sonra İmamoğlu, Harbiye’deki Cemal Reşit Rey Salonu’na geçerek, İstanbul Valiliği’nin düzenlediği 10 Kasım etkinliğine katıldı.

YAYIN ENGELLENDİ

Resmi törenin ardından Anıtkabir’den canlı yayına başlayan NTV’nin yayını görevliler tarafından kesildi. Muhabir Celal Çamur tören hakkında bilgi verirken yayına “Lütfen kamerayı kapatın” sesleri yansıdı. Çamur, görevlilerin ısrarı üzerine “Şu anda bizi buradan çıkartıyorlar. Çok özür diliyorum” diyerek yayını sonlandırdı.