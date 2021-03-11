Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı ne kadar?

11 Mart 2021 Perşembe, 15:35

TCMB verilerine göre arındırılmamış 2.3 milyar dolarlık düşüş parite etkisinden arındıldığında 400 milyon dolarlık artışa işaret etti. Veride parite etkisi 2.65 milyar dolar olarak ölçüldü.

Verilere göre 5 Mart haftasında bireysellerin parite etkisinden arındırılmış kıymetli maden dahil YP mevduatları 143 milyon dolar arttı. Aynı dönemde kurumsallarda 254 milyon dolar artış gerçekleşti.

TCMB kısa süre önce veriyi euro/dolar ve ons/dolar başta olmak üzere parite kaynaklı değişimlerin etkilerini arındırarak da yayımlamaya başladı.

Bankacılar öncü verilerden de ilgili düşüşü yaklaşık 2 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

TCMB verilerine göre, lokallerin yabancı para mevduatları 2020 yılında yaklaşık 42 milyar dolar artıştan sonra 22 Ocak haftasında 236.1 milyar dolarla tarihi zirveyi görmüştü. Daha sonra sınırlı gerilemeler görüldü. Geçen hafta vergi ödemeleri kaynaklı kurumsal tarafta 2 milyar dolar azalış yaşanmıştı.

Bu düşüşlere rağmen lokallerin yabancı para mevdutları 230.4 milyar dolarla 236 milyar dolarlık rekor seviyelere oldukça yakın.

Yerleşikler geçen yıl uygulanan düşük faiz politikası nedeniyle TL'nin değer kaybedeceği beklentisiyle dövize ve altına yönelmişti. Geçen yılki 40 milyar doları aşan bu yönelimin 28 milyar dolarlık kısmı bireysellerden, 13 milyar dolarlık kısmı ise kurumsallardan gelmişti.

Kaynak: Reuters