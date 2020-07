Yüzüklerin Efendisi dizisi başlıyor! İşte Yeni Zelanda'daki setten detaylar

06 Temmuz 2020 Pazartesi, 12:33

Görsel: Reuters

Yüzüklerin Efendisi serisi sırasıyla Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (2001), İki Kule (2002) ve Kralın Dönüşü (2003), Hobbit: Beklenmedik Yolculuk (2012), Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları (2013), Hobbit: Beş Ordunun Savaşı (2014) olarak yayınlanmıştı.

Daha sonra Amazon Prime'da Yüzüklerin Efendisi dizisi yayınlanmaya karar vermişti. Ancak Koronavirüs pandemisi nedeniyle dizinin çekimleri gerçekleştirilememişti.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİNİN ÇEKİMLERİ BAŞLIYOR

Salgınla en iyi mücadele eden ülkelerden biri olan Yeni Zelanda'da gerçekleşecek olan çekimler için geçtiğimiz günlerde yeşil ışık yakıldı.

Yeni Zelanda çekimler için 206 ekip üyesini ve bu ekip üyelerinin ailelerinden 35 kişiyi ülkeye almaya karar verdi.

ÇEKİMİNE İZİN VERİLEN YAPIMLAR

Ülkeye giriş izni verilen çekim ekipleri arasında Yüzüklerin Efendisi ekibinin yanı sıra şu film ve diziler de var:

Cowboy Bebop

Power Ranger Beast Morphers

Sweet Tooth

The Greatest Beer Run Ever

The Power of the Dog

James Cameron'un Avatar serisi

Avatar serisi için de ülkeye 10 kişi davet edildi. Ülke içinde çalışan 35 kişilik ekip vardı.

Yukarıdaki listede bulunan projelerde yaklaşık 3.000 yeni istihdam yaratılacağı ve Yeni Zelanda ekonomisine 400 milyon dolar kazandıracağı tahmin ediliyor.

Kaynak: CHIP Online