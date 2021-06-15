Zakharova: "NATO uluslararası toplumu kandırıyor"

15 Haziran 2021 Salı, 19:12

Telegram’da konuşan Zakharova, NATO'nun askeri altyapısının Rusya sınırına yaklaştığını ve Avrupa'daki tatbikatların şiddetinin arttığını bildirdi.

Zakharova, “Baltık bölgesinde çok uluslu birlikler konuşlandırılıyor, gelişmiş ağır silah merkezleri oluşturuluyor, askeri altyapı modernize ediliyor, ittifak devletlerinin askeri bütçeleri artıyor” diyerek, bölgedeki askeri konuşlanmaya ilişkin endişelerini dile getirdi.

"AÇIK VE AĞIR BİR İHLAL"

Zakharova konuşmasının devamında, “Tüm bunlar, yapılan centilmenlik anlaşmasının açık ve ağır bir ihlalidir. NATO, birliklerini Almanya'nın doğu kesiminde konuşlandırmayacağının garantisini verilebilir, bu konuda tam ve etkili bir yasak getirilebilir" dedi.

NATO zirvesi, müttefik ülke liderlerinin katılımıyla 14 Haziran’da Brüksel'de yapıldı. Zirvede, 2030 yılına kadar ittifak devletlerin yeni stratejik konsepti olan Rusya ve Çin’e yönelik teknolojik gelişmelerin güçlendirilmesi, iklim değişikliği, siber uzay ve uzaydaki tehditlerle mücadele konuları ele alındı.