Zeydan Karalar koronavirüse yakalandı
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar koronavirüse yakalandı.
Karalar'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ayhan Barut, Başkan Zeydan Karalar'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Barut, paylaşımında, "Başkanımızın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Sağlık durumu iyi olan başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa sürede sağlığına kavuşup aramıza dönmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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