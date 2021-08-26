Zonguldak'ta cadde ortasında kavga çıktı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde cadde ortasında kavga çıktı. Çıkan kavgada bir kişi tabancayla vurularak yaralandı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, saat 19.00 sıralarında Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göra aralarında husumet bulunan Ünsal İ. ile B.K. ve U.B. karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. U.B., kavgaya dönen olayda Ünsal İ.'ye tabanca ile ateş etti. İki ayağına isabet eden kurşunlarla yaralanan Ünsal İ., yere yığıldı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri Ünsal İ.'ye müdahalede bulundu. Ünsal İ., ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Polis ekipleri, olayın ardından otomobille kaçan B.K. ile U.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Tarafların yaklaşık 1 ay önce kavga ettikleri ve B.K. ile U.B.'nin, Ünsal İ. ve arkadaşları tarafından darp edildikleri öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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