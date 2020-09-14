Zonguldak’ta tekstil sektörü yatırım için destek bekliyor

14 Eylül 2020 Pazartesi, 14:55

Zonguldak Çaycuma organize Sanayi bölgesinde ilke yatırım yapan Eko Tekstil bünyesinde bugün altı fabrika var. Fabrikaların dördü İstanbul'da, diğer ikisi de Zonguldak ve Bursa'da. Çaycuma Organize Sanayi bölgesinde Eko Tekstil tesislerinde 550 civarında işçi istihdam ediliyor. Eko Tekstil yönettim kurulu başkanı Özcan Sümer, Zonguldak bölgesinde yeni yatırımlar hedeflediklerini belirterek yatırımlar hakkında Cumhuriyet’e şu değerlendirmeyi yaptı:

“Zonguldak insanları çalışmaya yatkın insanlar. Çalışanlarımızın büyük çoğunluğunun yakınları T.T.K (Türkiye Taşkömürleri Kurumu)çalışanı. Kamuya yatkın personel tekstile daha fazla uyum sağlıyor. Tekstil sektörü ülke genelinde sıkıntılı bir dönem yaşıyor. Bölgeye ilk geldiğimiz de sanayici olmanın zorlukları vardı, bu zorluklara yenileri eklendi. Biz bu zorlukları göze alarak krizden çıkış yolunu bulmaya çalıştık.

İlk 6 ayda Konfeksiyonun getirisi kar ve zarar da baş başa kalmasıdır. Yatırıma başladığımızda İlk başta yetişmiş eleman sıkıntısı yaşadık.

Zonguldak yöresinde hakim olan madenci kültürü bazı sorunların aşılmasında sorun yaratabiliyor. Şuanda Zonguldak bölgesinde yaptığımız yatırımlar olumlu sonuçlar veriyor. Bu düşünceden hareketle Pandemi öncesi yeni yatırımlar kararı almıştık. Özellikle Kilimli ve Çatalağzı bölgesinde 350 kişiyi istihdam etmeyi planlamıştık. Salgın nedeniyle bu yatırımı gerçekleştiremedik. Normale döndüğümüzde mutlaka bunu gerçekleştireceğiz. Zonguldak bölgesinde madene alternatif bir sektör olarak tekstildir. Pandemi olmasaydı şimdi biz 2.fabrikayı Zonguldak’ta açmış olacaktık.

Pandemi döneminde tesislerde çok sıkı önlemler aldık ve çok yoğun çalıştık. Maske kumaşı petrole bağlı, dolar ikiye katladı. Maskenin kumaşının ihracatı serbest maske ve koruyucu ekipman ithalatı yasak. Kumaşın ihracatı yasak olmalıydı, hazır giyim serbest olmalıydı. Biz hazırlamış olduğumuz raporları kamuoyuna yansıtamadık. Süreci sağlıklı yürütmüş olsaydık Türkiye için büyük bir fırsattı. Türkiye büyük bir fırsat kaçırdı. En büyük maske üreten ülke Almanya. Pandemi dönemi gösterdi ki, Avrupa’ya en yakın tekstil üreticisi ülke Türkiye. Enflasyonun altındaki bir kur artışı bizim canımızı çok yaktı. Dinamik hızlı çalışkan bir sektörümüz var. Para politikasından kaynaklanan şokları yaşadık. Sürecin iyi yürütülememesi nedeniyle önemli bir fırsatı ülke olarak kaçırdık.”







