Zorlu, pandemi ile akıllı tekstile ağırlık verdi

29 Eylül 2020 Salı, 02:00

Ayda 3 milyon adet maske üretebilir hale geldiklerini, kullan-at maske yerine 30 kullanıma kadar yıkanabilir antiviral maskeler ürettiklerini belirten Zorlu Tekstil Grup Başkanı Necat Altın, “Bu dönemde de hastane ve sağlık tekstiline odaklandı. Bu, bugün sağlık sektörü oldu, yarın savunma sanayi, güvenlik ya da giyilebilir teknolojiler olabilir. Zor tutuşan, ısıyı ya da soğuğu geçirmeyen, elektromanyetik dalgalara kalkan olan birçok ürünümüzle gelecek taleplere hazırız” dedi.

Necat Altın ve Korteks Genel Müdürü Barış Mert, düzenledikleri çevrimiçi toplantıda bu alanda yaptıklarını ve hedeflerini anlattı. “Marks &Spencer’a 5 milyon adet maske sattıklarını, ABD ile görüştüklerini ve 500 bin deneme siparişi gönderdiklerini belirten Altın, Erciyes Üniversitesi ile birlikte de antibakteriyel ve antiviral apre geliştirilmesi konusunda işbirliği içinde olduklarını kaydetti.

Pandemi sürecinde hem iç pazarda hem de ihracat pazarlarında yüzde 50’ye ciddi bir daralma yaşandığını haziran ayı birlikte hızlı toparlanma dönemine girildiğini belirten Altın “hem ihracat hem iç pazarda ağustos ciromuzda geçen yılı yakaladık. Bu seneyi geçen yılın yüzde 10-15 üzerinde kapatmayı hedefliyoruz” dedi. Altın sözlerini şöyle sürdürdü: “Bize göre tekstil sektörü için de çıkış formülü, döngüsel ekonomi ve inovasyona dayalı yeni nesil tekstillerde. Hali- hazırda ciromuzun yaklaşık yüzde 20’sini oluşturan akıllı ve sürdürülebilir tekstilin ciromuzdaki payını 2025’te yüzde 50’ye yükseltmeyi hedefliyoruz Yaklaşık 5 bin ton otomotiv ipliği ihracatımızla, Avrupa’da tüketimin yüzde 15’ini tek başımıza karşılıyoruz. Dolar bazında 600 milyon dolar olan ciromuzu 2025’e kadar 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz.

PET ŞİŞEDEN İPLİK ÜRETİMİ

Çok yakında tekstil devlerinin yüzde 100 geri kazanılmış iplik şartı getireceklerini belirten Altın Korteks’in Bursa’daki fabrikasında 50 milyon dolarlık bir yatırımı bu yılın son çeyreğinde devreye alma kararı aldıklarını söyledi. Korteks Genel Müdürü Barış Mert de “döngüsel ekonomi tabanlı birçok inovasyonu da hayata geçirmeye devam ediyoruz. Örneğin bio kaynaklı ürünler ile ilgili yapmış olduğumuz pazar araştırmaları neticesinde şekerkamışı, mısır nişastası gibi kaynaklardan üretilebilen PLA iplik üretimine başladık. Ayrıca biyolojik parçalanabilirliği nedeniyle çevre dostu plastik materyal olan PHA, kendi polyester ipliğimizi kullanarak hibrid iplik geliştirme ve giyilebilir teknoloji ile birlikte sektörün ihtiyacı olan iletken iplik gibi konulardaki araştırmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yatırım sayesinde tamamen kendi tesislerimizde, doğadan toplanmış yüzde 100 polyester pet şişelerden geri dönüştürülmüş filament polyester iplik üretimi gerçekleştireceğiz ”dedi.