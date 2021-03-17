Zorlu'nun yeni online radyosu yayın hayatına başladı

17 Mart 2021 Çarşamba, 00:10

Zorlu PSM’nin yeni online radyosu Vestel PSM Radyo, yayın hayatına başladı. Kültür sanata erişimin herkes için erişilebilir olmasının öncelikleri arasında yer aldığını belirten Filiz Ova, "Radyonun herkese erişilebilir olmasını özellikle önemsiyoruz. Bu yönüyle PSM sahnelerini radyomuza taşıyacak ve böylelikle içeriklerimizi 24 saat izleyicilerimize ulaştırabileceğiz" dedi.

Radyonun 125 yıldır varlığını sürdüren ve her daim gelişen teknolojik trendlerle kendini yenileyen bir kitle iletişim aracı olduğunu hatırlatan Ova, şu verileri paylaştı:

"Günümüzde gezegenin yüzde 95’ine ulaşıyor. Yakın zamanda yapılan Nielsen araştırması gösteriyor ki katılımcıların yüzde 83’ü pandemi döneminde daha çok radyo dinliyor. RTÜK araştırması ise katılımcıların yüzde 67 oranında özellikle mobil cihazlardan dinlendiğini gösteriyor. 15-24 yaş aralığının yüzde 38,4’ü, 25-34 yaş aralığının yüzde 40,4’ü ve 35-44 yaş aralığının yüzde 40,7’si evinde ya da iş yerinde radyo bulunduruyor. Radyo altın çağını yaşıyor diyebiliriz."

HANGİ PROGRAMLAR VAR?

Radyo yayınları boyunca klasik rock, pop rock, indie rock, folk, turkish folk, jazz, ve soul gibi pek çok farklı müzik janrını barındıran bir yayın akışının yanı sıra özgün içerikli programlar da yer alıyor.

Radyoda dinlenebilecek programlar arasında, caz davulcuları üzerine programıyla Ferit Odman, Kuzey ülkelerinden haberler ve müzik seçkileri ile Nordik Simit, keşif temalı müzik programı ile Merve Evirgen, popüler kültür ve gündeme dair Play Tuşu, programında ağına takılan müzik ve müzisyenlere yer vereceği programı ile Okan Aydın, her bölümde bir kült filmin "Türkiye’de çekilse yönetmeni kim olurdu, kim oynardı, senaryo nasıl olurdu?" sorularına eğlenceli cevaplar arayacakları programları ile "Kutsal Motor", lokal sahnenin öne çıkan isimlerini ağırladığı Lokal Terapi ile Zeynep Güray ve kültür sanat gündeminden haberlerin yer alacağı Bloknot dinleyicilerle buluşacak.

Vestel PSM Radyo Karnaval.com, Karnaval IOS ve Android uygulamaları ve zorlupsm.com'dan dinlenebiliyor.