Zülfü Livaneli 'Hayatımız Kitap'a konuk oluyor

23 Şubat 2021 Salı, 09:59

Edebiyat, müzik ve sinema alanlarında yıllardır eserler üreten Zülfü Livaneli, kitaba ve yayıncılığa odaklanan çevrimiçi program "Hayatımız Kitap"ın 25 Şubat Perşembe akşamı 21.00-21.45 saatleri arasında canlı yayınlanacak son bölümünde Sibel Oral’ın konuğu olacak.

Türkiye Yayıncılar Birliği’nin hayata geçirdiği programda; Livaneli’nin çok yönlü sanatçı kimliğinin yanı sıra yazarlık ve okurluk serüveni ile hayatındaki kitaplar da konuşulacak.

Yayın saatinde Türkiye Yayıncılar Birliği’nin YouTube kanalından canlı olarak izlenebilen “Hayatımız Kitap”ın önceki bölümlerine de YouTube’dan ulaşılabiliyor.

Yayıncı ve yazar Metin Celal ile gazeteci ve yazar Sibel Oral, "Hayatımız Kitap" programını dönüşümlü olarak yönettikleri program, yayıncılık sektörünün paydaşlarını bir platform üzerinde bir araya getirerek sektörde çalışanları, sektörle ilgili kişileri, öğrencileri ve Türkiye Yayıncılar Birliği üyelerini bilgilendirmek; ufuk açıcı sohbetlerle geleceğe dair öngörüleri, sorunları, yeni fikirleri masaya yatırmak; topluma yayıncılığı anlatmak; okumanın önemi ve gerekliliği konusunda bilinç kazandırmak ve yayıncılık sektörüne itibar kazandırmak hedefiyle hayata geçirildi.

Yayıncı ve yazar Metin Celal, çevrimiçi "Hayatımız Kitap" programında iki haftada bir perşembe günleri yayıncılar, genel yayın yönetmenleri ve editörlerle sohbet etti. Metin Celal ve konukları programda, yayıncılık sektöründeki gelişmeler, sorunlar, çözüm yolları, yayın politikaları ve okuma kültürü konularına yoğunlaştı.

Gazeteci ve yazar Sibel Oral ise iki haftada bir perşembe günleri yazarlarla sohbet ederek "Hayatımız Kitap"ta seyircilere, yazma deneyimleri, yeni kitapları ve Türkiye’de okur eğilimleri ve okuma kültürü konularında yoğunlaşan bir program içeriği sundu.

Edebiyatçı Zülfü Livaneli’nin konuk olduğu son bölümüyle izleyenlerine veda eden "Hayatımız Kitap"ın önceki bölümleri, Türkiye Yayıncılar Birliği’nin YouTube’daki listeden izlenebiliyor.