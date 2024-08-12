2023’te yatırımcılarına 4,2 milyar dolar kazandıran Trade Smart platformu, Türkçe hizmet vermeye başladı

Yayınlanma: 12.08.2024 - 10:50

Güncelleme: 12.08.2024 - 10:53

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2024'ün başından bu yana jeopolitik gerilimler, dirençli enflasyon, sıkı para politikaları ve azalan tüketici talebi sebebiyle dalgalı bir seyir izleyen emtia, hisse ve kripto para piyasaları, yatırımcıları beklentilerden tasarruf elde etmeye yönlendirdi. Piyasanın hızlı değişen dinamikleri, hisse senedi, endeks, emtia ve kripto gibi varlıklarla fiziki olmayan bir biçimde, fiyat beklentilerinden yararlanarak işlem yapmayı öngören fark sözleşmesi (CFD) alım satımı da 2024’ün yükselen yatırım trendlerinden birine dönüştü. 21 ülkede faaliyet gösteren küresel CFD ticareti platformu Trade Smart, Türkiye'deki bireysel yatırımcıların çeşitlendirme taleplerini karşılamak için Türkçe hizmet vermeye başladı.

TÜRK YATIRIMCILAR SPOT ALIM SATIMIN ÖTESİNE GEÇİYOR

Bireysel yatırımcılığa yönelik ilginin istikrarlı bir biçimde arttığı ülkemizde, alternatif yatırım araçları sunan ve spot alım satımın ötesine geçen ticaret biçimleri de öne çıkmaya başladı. Bu sayede küresel platformların ilgi odağı haline gelen Türkiye’de, CFD alım satımı pazarına yeni bir oyuncu eklendi. Türkiye'deki yatırımcıların alternatif yatırım araçlarına ilgisinin bu dönemde her zamankinden daha yüksek olduğunu kaydeden Trade Smart Stratejisti Ufuk Durmaz, “Bu trend, Türkiye’yi başta Avrupa olmak üzere 21 farklı ülkeden yatırımcı kabul eden, 300 kişiyi aşan ekibiyle tüm operasyonlarını titizlikle yürüten Trade Smart için en yeni ve ideal pazarlardan birine dönüştürdü. Dünyanın en hızlı ödeme sistemlerini kullanan ve yapay zeka destekli kimlik doğrulamayla (KYC) yatırımcı güven ve memnuniyetini önceliklendiren Trade Smart, Türkçe hizmet vermeye başladı" dedi.

AVRUPA ÜLKELERİNİN DE DAHİL OLDUĞU 21 ÜLKEDE KULLANILIYOR

Trade Smart'ın 2017’de Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da kurulduğunu belirten Ufuk Yılmaz, “Dar spread'ler, STP gerçekleştirme, sıfır komisyon ve 5/24 destekle 5 piyasada CFD'lere yatırım yapma olanağı sunan Trade Smart, 2019 itibarıyla Asya ve Afrika kıtalarındaki pazarlardan da kullanıcı kazanmaya başladı. Trade Smart, ABD ve Avrupa borsalarında listelenen şirketlerin hisseleri, altın, gümüş gibi değerli metaller ve emtialar, Bitcoin ve Ethereum başta olmak üzere en popüler 5 kripto para birimi de dahil, küresel çapta ticareti en çok yapılan ve işlem derinliği en yüksek olan varlıkların fiyat hareketlerine dair beklentilerin alım satımını yapmayı mümkün kılıyor. Yatırımcılar, yatırım yaptıkları ürüne gerçekten sahip olmadan, yalnızca fiyat beklentileri üzerinden kolayca işlem yapabiliyor. Trade Smart kullanıcısı olmak için hesap açmak ve MetaTrader 5 isimli yazılımı kullanmak yeterli oluyor” ifadelerini kullandı.

“TÜM PİYASA KOŞULLARINDAN MAKSİMUM VERİM”

Özellikle kısa dönemde küçük yatırımlarla yüksek kâr elde etmenin pek çok yatırımcının hayali olduğunu belirten Trade Smart Stratejisti Ufuk Yılmaz, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Tamamen otomatik yatırma ve çekme işlemleri, yapay zeka destekli kimlik tanıma altyapısı ve anlık işlem hızıyla Trade Smart, en küçük fiyat hareketlerinden, kısa vadeli trendlerden kazanç elde etmek isteyen, risk iştahı yüksek yatırımcılara hitap ediyor. Üç farklı hesap türünde en dar spread'lerle işlem yapan yatırımcılarımız, 2023'te 4,2 milyar dolarlık kazanç elde etti. Tamamen Türkçe hizmet veren Trade Smart ile portföyünü çeşitlendirmek ve tüm piyasa koşullarından verim elde etmek isteyen tüm yatırımcıları Trade Smart ile tanışmaya davet ediyoruz.”