At yarışı bahislerinin yeni bayisi 4Nala.com, 30 Haziran’da Gazi Koşusu’ndaki yerini aldı

Yayınlanma: 02.07.2024 - 16:22

Güncelleme: 02.07.2024 - 16:22

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün onuruna 1927’den bu yana aralıksız düzenlenen ve Türk at yarışı sporunun en büyük etkinliklerinden biri olan Gazi Koşusu’nun 98.’si 30 Haziran’da İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirildi. 30 bin kişinin katıldığı etkinlikte, Türkiye Jokey Kulübü’nün yeni sanal bayilerinden 4nala.com da yarışseverlerle beraber tüm gün alandaki yerini aldı. Yarışseverlerin heyecanını ikiye katlayan yeni dijital ganyan bayi, geçmişten günümüze kültürümüzün bir parçası haline gelen at yarışlarıyla daha geniş kitlelerin ilgilenmesini sağladığı faaliyetleriyle dikkat çekmeyi başardı.

“Gazi Koşusu’nda yer almaktan gurur duyduk”

4Nala.com yöneticilerinden Gülbahar Pektanç, konuya dair şu açıklamada bulundu: “Türkiye'nin en prestijli ve en önemli at yarışı olan Gazi Koşusu’nun 98.’sinde, ülkemizin yeni dijital ganyan bayisi olarak yer almaktan gurur duyduk. Elektronik bayilik lisansıyla hizmet veren at yarışı bahis platformu olarak, Türkiye Jokey Kulübü’nün yurt içi ve dışında düzenlediği tüm yarışlar için mobil ve web platformları üzerinden bahis imkanı sunuyoruz. Yenilikçi yaklaşımlarımızla yarışseverlere keyifli ve heyecan verici bir deneyim yaşatmayı amaçlıyoruz.”

“Müşteri memnuniyetini temel prensibimiz kabul ediyoruz”

At yarışı sporlarında gelenek ile yeniliği harmanlayan hizmet anlayışını benimsediklerini belirten 4Nala.com yöneticilerinden Gülbahar Pektanç, “At yarışı bahisleri ve şans oyunları için teknoloji platformu olarak, kullanıcılarımıza en iyi hizmeti sunmak için istikrarla çalışıyoruz. Bahisler, canlı yayınlar, hazır kuponlar gibi uygulamalarımızla kullanıcılarımıza zengin bir yelpaze sunuyoruz. Yorumcularımızın hazırladığı at yarışı kuponları ve yorumları, anlaşılır ve zengin içerikleriyle detaylı istatistikleri barındırıyor. Kullanıcı dostu arayüzümüzle de üyelerimize yarışlara ve istatistiklere hızlı erişim olanağı tanıyoruz” diyerek sözlerini şöyle sonlandırdı: “Müşteri memnuniyetini temel prensip olarak kabul ediyoruz. Üyelerimizin memnuniyetini esas alan yaklaşımımızla kusursuz bir hizmet sunmak çalışıyoruz. Geleneksel sporlarımızdan biri olan at yarışlarına ilgi duyan topluluğu büyütmek için sağlam adımlarla ilerliyoruz. İnovasyonu ve teknolojiyi çalışma kültürümüzün bir parçası görüyoruz. Gelecek dönemde hizmetlerimizi daha da genişletmeyi planlıyoruz.”