Century 21 Trio Gayrimenkul, The House Residence’ın yetkili satış ofisi oldu

Yayınlanma: 17.07.2024 - 11:56

Güncelleme: 17.07.2024 - 11:56

Büyükşehirlerden tersine göç hareketiyle birlikte Türkiye’nin birçok bölgesinde emlak piyasası hareketleniyor. Bunların başında, konut satış değeri bir yılda %50’den fazla artan Muğla gelirken, gelecek yıl gayrimenkullerinin değeri %26,45 artması beklenen Milas ilçesi yatırımcıların gözdesine dönüşüyor. Bu ivmeyi değerlendirmek isteyenler ise kârlı yatırımların peşine düşerken, Century 21 Trio Gayrimenkul, Helis Yapı’nın Bodrum’a 15 kilometre yakınındaki Boğaziçi Adabükü bölgesinde inşa ettiği The House Residence projesinin tüm satış yetkilerini aldığını duyurdu. İstanbul’daki zincir marka The House Café’nin yapısal bütünlüğünü taşıyan projede, The House üzerinden rezidans hizmetleri de veriliyor.

“Projenin yetkili satış ofisi olmak için işbirliğine imza attık”

İstanbul ve Bodrum’daki ofisleriyle gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Coldwell Banker Trio ve Century 21 Trio Gayrimenkul’ün Yönetim Kurulu Başkanı Sezgi Bilge, konuya dair şu bilgileri paylaştı:

“Gayrimenkul sektöründeki 20 yıllık deneyimimizle İstanbul’da Coldwell Banker, Bodrum’da ise Century 21 çatısı altında hizmet veriyoruz. İki bölgede de çeşitli projeler için yetkili satış ofisi olarak işbirlikleri gerçekleştiriyoruz. Son olarak, büyük bir kısmının geçtiğimiz yıl tamamlanmasıyla günlük yaşamın başladığı The House Residence projesinin yetkili satış ofisi olduk.”

Denizin kıyısında ferah bir yaşam alanı sunuyor

The House Residence’ın 72 bin metrekarelik alana yayıldığını ve Ege’nin dokusuna uyumlu çagˆdas¸ mimariye sahip olduğunu belirten Trio Gayrimenkul’ün Yönetim Kurulu Başkanı Sezgi Bilge, “Proje, bireylerin ihtiyaç duyduğu her s¸eyi yanı bas¸ında bulabileceği ayrıcalıklarla dolu bir yaşam vaat ediyor. Bodrum’un dogˆal güzelligˆinin doyasıya izlenebildiği 2 genis¸ terasa sahip villalar, 4 oda, 3 banyo ve ferah yas¸am alanlarından olus¸uyor. Öte yandan buradan ev sahibi olunduğunda tıpkı oda servisleri gibi otel konseptinde hizmet alınabiliyor.” diyerek proje hakkındaki detayları da paylaştı:

Buna göre The House Residence, denizin kıyısında, çam ormanlarıyla çevrili ferah bir alanda konumlanıyor. Ünlü s¸efler tarafından hazırlanan Türk ve dünya mutfagˆının lezzetlerine, açık yüzme havuzuna, yazlık sinemaya ve plaja ev sahipliği yapıyor. Modern yaşama hitap eden kuaför, spor salonu, spa gibi çeşitli bölüm ve hizmetleri de barındırıyor. Ev sahipleri ayrıca satın aldıkları evlerde bulunmadıkları zamanlarda evlerini yönetim güvencesi ile kısa dönemli kiraya vererek gelir elde edebiliyor.

“Yatırımcıların bugünün dinamiklerini iyi değerlendirmesi gerekiyor”

Projenin en önemli yapı taşlarını oluşturacak uzatma iskeleleri ve marinasının da yapımına kasım ayında başlanacağına dikkat çeken Sezgi Bilge, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Trio Gayrimenkul olarak, bu işbirliği ile Ege Bölgesi’nde yatırım yapmak veya yaşamak isteyenler için önemli bir fırsat yarattık. Her geçen yıl değer kazanan böylesi bir şehir, birçok avantajı da barındırıyor. Dolayısıyla geleceğine yatırım yapmak isteyen herkesin, dinamikleri sürekli değişen gayrimenkul piyasasında bugünün fırsatlarını değerlendirmesinin kritik olduğunu düşünüyoruz. Biz de onlar için yeni yaşam alanları sunmak amacıyla çalışmaya devam ediyoruz.”